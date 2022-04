Sapete quanto verso ogni mese Cristiano Ronaldo sul conto della compagna Georgina Rodriguez? La cifra è assurda

Dopo tanti pettegolezzi sulla storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, il gossip si è spostato su un altro argomento: quanto percepisce ogni mese la compagna dell’ex calciatore della Juventus?

Lo ha rivelato il sito spagnolo El Nacional che ha riportato alcuni dettagli al riguardo che hanno lasciato il web senza parole. Secondo quanto si legge sul web, Cristiano Ronaldo sa come trattare la famiglia a cui non manca proprio niente. Infatti, madre e figli hanno tutto ciò che si può desiderare, oltre che l’amore e l’affetto da parte del papà.

Georgina Rodriguez, il suo stipendio è esorbitante

I più attenti avranno potuto notare la bella vita che fa la famiglia di Cristiano Ronaldo, visto che sui social i diretti interessati non perdono occasione di condividere alcuni momenti delle loro giornate con i follower che li supportano e sostengono in ogni situazione.

E sono proprio i fan più curiosi ad aver chiesto più volte quale fosse lo stipendio di Georgina Rodriguez. Anche se i due non sono separati, anzi sono più innamorati che mai, il calciatore del Manchester United dà una somma ogni mese alla sua compagna di vita.

Secondo quanto si legge su El Nacional e su altri siti iberici Georgina guadagnerebbe più di 8mila euro al mese per il suo lavoro e riceverebbe Inoltre, sempre stando alle ultime indiscrezioni, Georgina riceverebbe anche un assegno mensile da parte del marito. Si parlerebbe di una cifra che si aggira sui 100mila euro mensili.

L’influencer deve usarli per le spese di casa e dei figli. La famiglia è molto numerosa: Cristiano Jr, avuto con una donna misteriosa, Alana Martina, nata dal matrimonio con Georgina Rodriguez, Eva e Marco, avuti da madre surrogata. La moglie di Ronaldo è in dolce attesa, stanno per nascere due gemelli.