Gratta e vinci, il nuovo biglietto supereconomico che ti fa vincere tanti soldi: ecco come si chiama

I Gratta e vinci hanno sorpreso tutti: è in arrivo un nuovo gioco, che potrebbe farti vincere una vera fortuna…

I Gratta e vinci sono facilmente reperibili in qualsiasi tabaccheria: basta acquistare il biglietto che più si preferisce e munirsi di una monetina, per scoprire se questo si è rivelato vincente e, in tal caso, a quanto ammonterebbe la vincita.

I Gratta e vinci sono dei giochi molto invitanti, che ti spingono a tentare la sorte per vedere cosa nasconde la famosa dea bendata: esistono biglietti di diverse fasce di prezzo, adatti alle possibilità economiche di chiunque voglia giocare.

E’ stato da poco annunciato l’arrivo di un nuovissimo Gratta e vinci sul mercato: il biglietto si chiama “Frutti Ricchi“.

Scopriamo insieme come funziona questo nuovissimo Gratta e vinci…

“Frutti Ricchi”, ecco quali sono le modalità di gioco del nuovo biglietto Gratta e vinci…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bar Tabacchi Fenice (@bartabfenice)

Il prezzo del biglietto è super economico: costa solo 2 euro. Nonostante “Frutti Ricchi” sia un Gratta e vinci a basso costo, il montepremi sembra avere delle cifre da capogiro: moltissimi giocatori ci hanno messo gli occhi…

Le regole sono molto semplici: come vedete nella figura sopra, ci sono due fasce distinte, chiamate “Gioco 1” e “Gioco 2“.

Si inizia dal primo, grattando i simboli vincenti che si nascondono dietro alle immagini della frutta: come per i classici biglietti, qualora dovessimo trovare corrispondenza di segni, possiamo gridare vittoria.

Per quanto riguarda il secondo gioco, invece, dobbiamo prima scoprire cosa c’è dietro alla scritta “Area bonus” (ovvero dove c’è il simbolo dell’anguria) e, successivamente, cosa nasconde la scritta “Premio”: se nelle caselle in mezzo troveremo tre segni uguali, vorrà dire che potremo mettere le mani sulla cifra del premio.

Al momento sono stati messi in circolazione circa 40 milioni di questi biglietti, come banco di prova.