Il Paradiso delle Signore: verso la fine di questa stagione, cominciano a concludersi anche le storyline che ci hanno accompagnato durante questo lungo anno

Siamo agli sgoccioli: manca oramai pochissimo alla fine di questa stagione de Il Paradiso delle Signore, che oramai da settembre ci fa compagnia tutti i giorni su Rai Uno alle 15:55. Durante questi lunghi mesi, abbiamo assistito a tantissimi colpi di scena: le carte in tavola sono cambiate ripetutamente e ad oggi le cose sono del tutto diverse.

Una delle grandi protagoniste di queste settimane, è stata senza ombra di dubbio Stefania. La ragazza ha guadagnato sempre più spazio all’interno della fiction Rai, e con le sue vicende ha regalato molteplici emozioni ai telespettatori italiani. E, ora che la stagione si sta avviando verso la fine, anche lei avrà una degna conclusione alla sua storia.

Il Paradiso delle Signore: il colpo di scena riguarda Stefania

In queste ultime settimane della stagione, succederanno diverse cose. Marco si confida con Roberto e gli racconta di essersi innamorato proprio di lei, di Stefania. La Colombo, invece, si è pentita del bacio: il motivo è molto semplice, ovvero non vuole creare dolore in famiglia e vuole dimenticarlo per rispetto e l’affetto che prova per Gemma.

Gloria, che la conosce come le sue tasche, noterà il suo momento di crisi e le chiederà delle spiegazioni. Stefania non potrà fare a meno di confidarsi proprio con lei, e questo riporterà finalmente la serenità tra le due donne che sono state l’una contro l’altra in questo ultimo periodo.

Intanto Gemma è convinta che Marco abbia intenzione di chiedere la sua mano, e sta andando in giro a raccontare che presto loro due saranno marito e moglie.

Nel frattempo, Flavia ha intenzione di rivelare a Florenza che il marito l’ha lasciata e che Ferdinando si è preso carico della quota che avrebbe dovuto versare Jean Paul.

Adelaide, invece, scopre che gli orecchini di Flora sono un regalo di Umberto: Dante, intanto, propone a Beatrice e Serena di pranzare insieme.