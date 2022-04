“L’Isola dei Famosi”. Ilary Blasi “se ne sbat*e del programma”: l’accusa che arriva dal web spiazza tutti

“L’Isola dei famosi”. Ilary Blasi è al comando del reality per il secondo anno consecutivo. La differenza con l’edizione precedente è lampante. Sul web arriva una pioggia di commenti al riguardo

Dallo scorso 21 Marzo va in onda su Canale 5 la sedicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. L’appuntamento con il reality di sopravvivenza più famoso delle televisione italiana è doppio; ogni lunedì e giovedì il pubblico è attirato dallo scoprire le avventure dei 23 famosi naufraghi in gara.

A prenderne le redini è ancora una volta Ilary Blasi, presentatrice in carica per il secondo anno consecutivo. Sebbene il format nella sostanza sia rimasto più o meno lo stesso, il consenso da parte dei telespettatori è notevolmente cresciuto rispetto al passato. Il motto dell’edizione attuale è “L’isola dei famosi 2022: Tutto può cambiare!”, ma potrebbe essere benissimo “Il grande riscatto”. Perché? Cosa sta determinando tale successo?

“L’Isola dei famosi”. Ilary Blasi, la presentatrice è una scommessa vinta di Mediaset

La scorsa edizione de “L’Isola dei famosi” (la prima dell’era Blasi) non ha mai preso il volo del tutto: fiacca, senza troppi colpi di scena e con un cast di nomi poco conosciuti (salvo rarissime eccezioni).

Addirittura una delle opinioniste in studio, Iva Zanicchi, si lamentò della situazione: “I naufraghi, se non fanno niente, ci annoiamo. Non valgono una cippa. Che si diano una mossa”.

Quest’anno il registro sembra totalmente cambiato. Sono approdati sulle spiagge dell’Honduras personaggi ben noti al pubblico, moltissime vecchie conoscenze dello stesso reality e che ne hanno appreso bene le dinamiche.

Inoltre, anche gli opinionisti di quest’anno stanno dando spettacolo. Da un lato Nicola Savino (già presentatore di un’edizione), dall’altro Vladimir Luxuria, che non solo ha vinto durante il sesto anno, ma è stata anche inviata e opinionista in passato.

Eccolo qui il grande riscatto di Ilary Blasi che, puntata dopo puntata, vede impennarsi i dati auditel in suo favore. La rivincita arriva dopo un periodo buio a causa dei pettegolezzi (infondati) sulla fine imminente del suo matrimonio con Francesco Totti e i risultati deludenti di inizio stagione con il programma “Star in the stars”.

Sul profilo Twitter di Trash Italiano si legge: “Ilary che alle 00.53 se ne sba*te del programma e si mette a cantare gli stornelli romani”, intonati con la concorrente Floriana Secondi.

I commenti degli utenti sono tutti a favore della conduttrice: “Dite quello che volete, io la adoro”, “Ilary nella migliore versione di se stessa”, “Io voglio rinascere Ilary Blasi”.