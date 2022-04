Maria De Filippi all'”Ultima Fermata”, bloccata sul più bello: il motivo per cui non andrà in onda

Maria De Filippi e il brusco arresto in Mediaset? Nessuno si aspettava una cosa del genere. Cosa sta succedendo con il suo nuovo programma.

La conduttrice più blasonata di casa Mediaset, Maria De Filippi ha gelato tutti i fan e appassionati nel giorno della diretta.

Dopo il successo abnorme del contenitore di “Amici”, una certezza in termini di ascolti e seguito in studio, la Regina di Canale 5 avrebbe avuto una battuta d’arresto senza precedenti.

Un vero e proprio ‘dramma’ per lei, probabilmente una delle prime volte da quando la moglie di Maurizio Costanzo presiede il parterre più ambito del panorama televisivo nazionale.

La garanzia del contenitore di Amici, seguito da “C’è Posta per te” ha spinto la conduttrice ad ‘azzardare’ un programma che la consacri una volta per tutte. Con la mediazione di Simona Ventura, Maria è riuscita a mettere in piedi il progetto “Ultima Fermata“, anche se a tal proposito qualche ingranaggio pare si sia inceppato…

Maria De Filippi e la battuta d’arresto inattesa: cosa c’è sotto

Il grande seguito di “Amici” su Canale 5 ha avuto un ritorno in termini di ascolti e share in generale, senza precedenti. Maria De Filippi, grazie alle sue spiccate doti di conduzione è riuscita ad ottenere il pass di “Regina” assoluta della tv di oggi.

Per fare il salto di qualità definitivo le era stata concessa l’opportunità di mettere in piedi l’ennesimo contenitore che avrebbe sopperito le ‘falle’ degli ascolti nei periodi di alta stagione.

L’aiuto di Simona Ventura, nelle vesti di voce narrante pare non abbia sortito gli effetti sperati, soprattutto in termini di share, contrariamente a quanto registrato con “Amici”.

Per questa ragione, il programma “Ultima Fermata” potrebbe non andare in onda questa sera su Canale 5. Le ragioni di questo brusco stop, molto raro dalle parti di una ‘Big’ come Maria, secondo alcuni addetti travalicano anche i ‘difetti’ degli ascolti.

Il nuovo format avrebbe fin troppe similitudini con un celebre reality dell’emittente televisiva di riferimento, ovvero “Temptation Island”.

L’interesse e la partecipazione nella sezione ‘anteprima’ sono venuti a scemare con il passare delle ore. Ed è per questo che il rischio che corre la De Filippi di essere cancellata dal palinsesto di quest’oggi è più che concreto.