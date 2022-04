Marica Pellegrinelli, ora è felice con il suo nuovo amore: momenti di gioia, ecco chi è

Marica Pellegrinelli vive una nuova vita, dopo la fine della relazione con Eros Ramazzotti ha riaperto il suo cuore a un altro uomo

E’ stata una storia d’amore lunga, durata oltre dieci anni, ma che non ha avuto il lieto fine, quella tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. I due sono stati insieme dal 2009 al 2019, dicendosi alla fine addio.

Il rapporto tra i due è comunque rimasto ottimo, soprattutto nell’interesse dei due figli nati dalla loro unione. Nel 2011, è nata la piccola Raffaela Maria, seguita da Gabrio Tullio, nel 2015. Eros e Marica si sentono spesso e sono in contatto, per far crescere i due bambini nell’amore di entrambi i genitori di cui hanno comunque bisogno, anche se i due hanno preso strade diverse.

Per Eros, recentemente, si è parlato di un riavvicinamento alla storica ex Michelle Hunziker. Per quanto riguarda invece Marica, ha già, in maniera conclamata, una nuova relazione, che avrebbe anche l’approvazione dello stesso Eros. Tanto più che il nuovo compagno della modella sarebbe già molto benvoluto dai figli.

Marica Pellegrinelli, un tenero abbraccio per suggellare la nuova unione: felicità incontenibile, ecco il protagonista

Si tratta del deejay e producer William Djoko. Quest’ultimo era stato in viaggio in America per un tour di lavoro. I due non vedevano l’ora di riabbracciarsi e la felicità, palpabile, del ritrovarsi, è stata immortalata dalle stories di Marica.

Il fascino della Pellegrinelli – che su Instagram ha oltre 225 mila followers – è sempre considerevole, ma la sua bellezza diventa ancora più radiosa nella gioia di ritrovare il suo amato. Un sorriso che scalda il cuore e che dice molto, se non tutto, dell’amore che c’è tra i due.

Gli amici di entrambi, a Milano, in un party esclusivo, osservano compiaciuti e felici e fanno a Marica e William tante foto e video. Un inno alla gioia, e all’amore.