Un colpo basso che nessuno poteva aspettarsi quello di Maurizio Costanzo ad Amadeus. Il confronto tra i due conduttori fa emergere la verità.

Lo sgambetto riservato in queste ore al “Super Ama” nazionale sarebbe riuscito a mettere pienamente in luce quali siano i suoi finora non dichiarati punti deboli. Ad intervenire senza preavviso e con parole minatorie, specie per la popolarità in costante ascesa dello showman romagnolo, è il giornalista, autore e conduttore televisivo Maurizio Costanzo.

L’inventore del talk show più amato dagli italiani ha voluto rispondere senza filtri ad una domanda rivoltagli dai telespettatori, nella giornata di oggi. Si tratta di un tagliente quesito che riguarda in maniera stringente lo stesso Amadeus, e pare si sia rivelato particolarmente ricorrente nel corso delle ultime settimane. La risposta del conduttore romano, inoltre, non sarà da meno.

Maurizio Costanzo sgambetto ad Amadeus, le parole taglienti escono allo scoperto

A seguito del grande successo riscosso grazie alla sua conduzione del “Festival Di Sanremo” nelle ultime due edizioni, Amadeus è stato presto riconfermato per presiedere sul palco dell’Ariston anche nelle annualità successive.

Lo showman dimostra di non saper perdere mai un’occasione per essere il protagonista assoluto degli appuntamenti Rai più seguiti degli ultimi tempi. Fra questi, di certo, “I Soliti Ignoti” e “Affari Tuoi“. Nonché recentemente con il suo trionfante “Formato Famiglia” assieme alla moglie e soubrette, Giovanna Civitillo.

Costanzo sarebbe intervenuto proprio su tale osservazione rispondendo ad alcune domande riguardanti la debolezza dello showman. Il magazine di “Nuovo Tv” ha accolto, attraverso lo stesso giornalista, i pareri discordanti dei telespettatori.

I quali sosterebbero che Amadeus sia fin troppo esposto sul piccolo schermo al momento. E che potrebbe esserci il rischio che egli possa incorrere nell’effetto contrario. Ovvero di generare stanchezza e noia nel suo pubblico.

Ad ogni modo, ricorda Costanzo, che Amadeus è un professionista e che sarebbe difficile criticare il suo modus operandi. Eppure non nega, in conclusione, che avvicinarsi all’esempio del collega siciliano Rosario Fiorello, il quale ha preferito non essere più così in vista sul piccolo schermo, potrebbe giovare al suo futuro giocando d’anticipo.