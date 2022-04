Bruce Willis è un attore statunitense famosissimo. Grande successo e talento smisurato hanno fatto di lui, un artista ammirato e stimato in tutto il mondo.

Dopo la grande interpretazione del poliziotto John McClane in “Trappola di cristallo”, la sua carriera è stata costellata da tante opportunità importanti e ruoli da protagonista. Un uomo pieno di qualità che negli anni ha anche collaborato alla promozione di iniziative benefiche a favore dei bambini.

Una carriera brillante che ad un certo punto ha dovuto fare i conti con una terribile verità: la salute di Bruce è stata compromessa da una malattia che ha messo in discussione il suo lavoro. L’attore ha scoperto di avere l’afasia, ovvero un disturbo che comporta una perdita importante che riguarda le capacità di sviluppare un linguaggio chiaro. Questa malattia ha purtroppo portato Bruce a dover prendere una decisione triste ma doverosa, ovvero lasciare il mondo della recitazione, viste le complicanze arrivate come una tempesta nella sua vita. L’annuncio è stato fatto dalla sua famiglia che ha dichiarato di vivere in un periodo molto delicato ma che insieme, uniti più che mai, affronteranno ogni cosa che verrà.

Bruce Willis insieme alla moglie, colei che gli da la forza necessaria

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonino Cannavacciuolo, il momento è nero: “Non riesco a trovare…”

La moglie dell’attore, ovvero Emma Heming ha postato su Instagram una foto del marito dopo l’intervento, i due si sono mostrati ai fan insieme e più innamorati che mai. “Mamma e papà nel loro habitat preferito”, ha scritto la compagna dell’attore amatissimo da tutti, dimostrando che tutta la famiglia è vicina a Bruce in questo momento cosi complicato della sua vita.

Lasciare la carriera, il lavoro, il mondo dei suoi sogni dove per tanti anni ha lavorato sodo per costruirsi il successo che oggi ha, è stato per lui un duro colpo ma purtroppo le malattie arrivano nella vita senza avvisare e spesso senza poter far nulla per guarire. Ad ogni modo tutti i fan, ameranno sempre Bruce Willis e tutti i suoi film, anche perché un’attore talentuoso come lui, continuerà di sicuro a ricevere l’affetto ed il calore del suo pubblico anche se la sua carriera è stata interrotta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Fiordelisi una dea del Safari, le foto in Bikini mandano in tilt Instagram