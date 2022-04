Nunzia De Girolamo è un’ex politica, per diverso tempo è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ma oltre a questo, è anche una conduttrice televisiva.

Da qualche anno la politica non fa parte più della sua vita, al momento il suo interesse è concentrato sul mondo televisivo ed infatti è al timone di “Ciao Maschio” su Rai 1.La conduttrice ha raccontato quanto questo cambiamento sia stato nella sua vita una vera e propria sfida personale, un modo concreto per stravolgere le carte mettendosi alla prova.

Per tre anni Nunzia De Girolamo ha collaborato con Massimo Giletti partecipando a Non è l’arena, ma negli ultimi tempi le cose sono cambiate in quanto, come da lei stessa raccontato, non c’era più nessuna novità da portare in programma visto il format e questo avrebbe potuto annoiare i telespettatori. Un pregio che la De Girolamo ha dichiarato di avere anche con conferma di altri, è la sua capacità d’ascolto, caratteristica di fondamentale importanza considerando il genere di argomenti di solito trattati. La conduzione a “Ciao Maschio” è stata un’importante scommessa personale, un insieme a detta sua, di inconsapevolezza e forte ambizione.

Nunzia De Girolamo confessa: “Mi avevano proposto Detto Fatto”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabrizio Frizzi e quel collega che non ha il coraggio di fare il suo nome, drammatico

Durante un’intervista, la conduttrice ha raccontato di essere stata chiamata per condurre “Detto Fatto” su Rai1, un programma molto conosciuto che ogni giorno viene seguito da tantissime persone.

Visto il cambio di rotta rispetto alla sua posizione sociale, Nunzia De Girolamo ha confessato di volersi prendere un attimo un doveroso tempo di riflessione prima di accettare qualsiasi proposta che le viene fatta, questo per capire se preferisce ancora restare proiettata sul mondo della politica o lasciarsi trascinare da quello legato all’intrattenimento. Ad ogni modo la sua preparazione e la serietà e professionalità che mette nel suo lavoro, permettono una buona riuscita di qualsiasi programma che la vede al timone, considerando anche i suoi “primi passi” nel mondo della televisione che come tutti sappiamo, ha tantissimi settori differenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Stai superando Madonna con i filtri”. Barbara D’Urso sotto accusa; la risposta tramite FOTO. Impossibile che sia lei