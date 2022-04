Raffaella Carrà è stata un’artista che ha fatto la storia della musica. Una donna dai mille talenti: il ballo, il canto e la sua innata presenza scenica che durante ogni show, ha fatto innamorare tutti.

Le sue canzoni sono conosciute in tutto il mondo e per anni e ancora oggi, molte recite e spettacoli organizzati, hanno tra le coreografie alcuni dei suoi pezzi. Questo in primis perché la sua musica è sempre attuale ma anche per ricordarla con tutto l’amore possibile.

Il 5 luglio del 2021 Raffaella ci ha lasciati! Un giorno di buio totale nel cuore e nella vita di tutti, una notizia che ha portato tanta tristezza ed un’evitabile malinconia per tutti quelli che adoravano guardarla in televisione per meravigliarsi come ogni volta, del suo aspetto e della sua grinta, uguale alle sue prime apparizioni in televisione. Raffella è morta in una clinica a Roma all’età di settantotto anni e da quel momento, la musica ha perso una delle cantanti migliori di tutti i tempi. Ad ogni modo però, quando nel corso della vita si è cosi talentuosi da catturare tutti, anche quando il cuore si ferma, la musica e l’arte dell’artista non muoiono mai e proprio cosi sarà per Raffaella.

Raffaella Carrà, la dea indiscussa della musica italiana

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maurizio Costanzo sgambetto ad Amadeus, le parole taglienti escono allo scoperto

Dopo la morte della Carrà sono stati organizzati tanti eventi in suo onore, un modo per ricordarla con tutta la stima che merita. L’ultima iniziativa è stata organizzata a Porto Santo Stefano in Toscana, lasciando senza parole tutti i fan.

Al Monte Argentario è stato aperto un parco divertimento dedicato alla grande Raffaella Carrà, un momento molto emozionante per tutti. Il sindaco della città, ha tagliato il nastro il giorno dell’inaugurazione mostrando al pubblico le bellezze del posto. All’interno del parco, è stata posizionata una lapide con un messaggio sopra di speranza e fiducia verso la vita. Un modo per ricordare sempre con grande amore le persone che ci hanno lasciato ma che nonostante tutto, vivranno per sempre nel cuore di chi li ama.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Dea”: Diletta Leotta, scopre le curve da infarto ed è subito magia. La visione non è per i deboli di cuore – FOTO