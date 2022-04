Dopo l’aneddoto della “sexy-spesa” Bianca Guaccero si lascia nuovamente andare in studio. E’ black out. La posa diventa subito virale in rete.

La conduttrice di origini pugliesi ha attirato incredibilmente l’attenzione su di sé in vista della pausa di fine settimana. Grazie ad una posa “unica nel suo genere“, la gettonata protagonista di “Casa Detto Fatto”, Bianca Guaccero, è riuscita a divenire ancora una volta virale nella rete.

Fra le protagoniste della nuova edizione de “Il Cantante Mascherato” in questo 2022, l’attrice e conduttrice ha esordito nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’90. Messasi successivamente in gioco anche a teatro, in varie serie televisive di successo, quanto sul grande schermo, la nata sotto il segno del Capricorno è uno dei volti più apprezzati dai telespettatori. Tra le sue recenti attività rientra, inoltre, la partecipazione al cast de “Il Grande Spirito“, pellicola uscita in sala nel 2019 con regia di Sergio Rubini.

“Più belle della…” Bianca Guaccero dopo la sexy-spesa lo stacco di gambe blocca lo studio – FOTO

Nella giornata di oggi, per inaugurare al meglio l’inizio della pausa con il suo amato format sul secondo canale Rai, Bianca ha desiderato sfoggiare davanti al suo pubblico uno dei suoi look prediletti.

In diretta dallo studio televisivo la conduttrice si è lasciata immortalare a figura intera, in una posa che ha raggiunto in pochi minuti un boom di visualizzazioni e apprezzamenti.

“Vi auguro di trascorrere un buon weekend!“, scrive la conduttrice in didascalia al suo ultimo post su Instagram. “Vi voglio bene“, aggiungerà soltanto in seguito riferendosi amorevolmente ai suoi fan.

La conduttrice ha indossato per l’occasione un elegante mini abito, morbido e leggero, e dalla texture floreale. Su sfondo nero risalteranno infine i papaveri rossi ed alcune lievi striature in tinta verde petrolio.

“Brava e simpatica“, commenterà uno dei suoi fan per concludere. Ma non finisce qui, l’utente vorrà anche sottolineare uno dei dettagli scelti dalla conduttrice per essere posti in rilievo nella totalità dell’istantanea. Ovvero: “le gambe più belle della TV“.