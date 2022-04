“Assumiamo proprio loro” Primark apre il nuovo negozio, il gesto che ha commosso tutti

Primark continua a conquistare i riflettori e l’ultima iniziativa sociale lanciata ha commosso proprio tutti.

Tra le aziende più famose nel mondo, è impossibile non citare anche Primark. Specializzata nelle vendite di abbigliamento, ha punti vendita sparsi per l’Europa e per gli Stati Uniti. L’azienda irlandese opera anche nel nostro territorio: il primo negozio fu aperto nel 1969 a Dublino. Secondo i dati, in tutto il mondo ci sono ben 373 negozi.

A Milano, ci sarà un nuovo negozio del leader dell’abbigliamento low cost. L’apertura è in via Torino, nel palazzo di sette piani in cui prima c’era Fnac. Inaugurato dal sindaco Giuseppe Sala, il marchio irlandese assumerà 250 persone. “Queste 250 nuove assunzioni son una grandissima gioia per noi“, ha esclamato il sindaco in carica dal giugno del 2016. Primark ha lanciato anche una grandiosa iniziativa: il suo gesto ha commosso veramente tutti.

Primark apre il nuovo negozio: arriva il gesto che commuove tutti

Il nuovo store Primark di Milano è pronto per 250 assunzioni. Il noto marchio irlandese ha deciso di lanciare anche un importantissima iniziativa sociale: 30 di queste nuove assunzioni sono state destinate per tutte quelle donne che sono state/sono vittima di violenza. Come spiegato anche da Diana de Marchi, consigliera delegata al lavoro della città metropolitana di Milano, la rete antiviolenza di Milano è stata già contattata.

L’obiettivo è quello di trovare quelle donne che sono pronte vogliono inserirsi nel mercato del lavoro dopo un passato tutt’altro che facile. Stando a quanto si apprende, le trenta donne sono già state selezionate e a breve dovrebbero prendere parte ad un corso dedicato alle addette alle vendite. Al termine del corso, otterranno il loro posto di lavoro in modo da avere una propria autonomia. La De Marchi ha definito questo progetto come ‘un’opportunità formativa concreta per le donne che hanno vissuto un’esperienza alquanto traumatica. L’azienda irlandese è sempre stata molto attenta alle tematiche sociali: il marchio punta tantissimo anche sulla sostenibilità ambientale.