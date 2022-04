Sophie Codegoni ha spiazzato tutti: la concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip, ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers su Instagram

Sophie Codegoni è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua carriera, però, è cominciata più di due anni fa, quando è stata scelta come tronista da Maria De Filippi. Qui ha avuto modo di mettersi in gioco e di provare a trovare l’amore, purtroppo però questo non è successo in quello studio.

Sophie Codegoni, successivamente, è stata scelta per partecipare al Grande Fratello Vip. Pur giovanissima, ha dimostrato di avere un carattere formato e molto forte, che le ha permesso di arrivare al cuore di tutti i telespettatori e non solo. Infatti, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, Sophie ha trovato l’amore tra le braccia di Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni da censura: l’influencer sempre più bella

