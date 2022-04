Rosalinda Cannavò, la gioia incontenibile: “Il mio sogno si realizza” FOTO

Rosalinda Cannavò, il sogno di una vita diventa realtà: l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato tutto sul suo profilo di Instagram

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Così è tornata sotto ai riflettori, dopo anni difficili in cui aveva deciso di tenersi lontana dalla televisione per riprendere in mano la sua vita di sempre e respirare un po’ di normalità, in seguito a dei gravi di problemi di salute che l’hanno colpita.

Rosalinda, all’interno della casa più spiata d’Italia, ebbe modo di parlare di moltissime cose. Di tante situazioni che ha vissuto e che l’hanno avvicinata di più al pubblico. E, soprattutto, dopo anni si è spogliata del suo nome d’arte Adua e ha cominciato a farsi chiamare Rosalinda, che è il suo vero nome di battesimo. Nella casa, Rosalinda ha trovato anche l’amore.

Rosalinda Cannavò, il sogno di una vita si realizza: il dolce annuncio

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maneskin, la band vince la sfida più difficile

Rosalinda, infatti, era fidanzata da tantissimi anni con un ragazzo. Nel reality capì di meritare molto di più e si lasciò andare alla passione con Andrea Zenga, il figlio del calciatore Walter Zenga. I due si sono messi insieme e non si sono più lasciati.

In questi anni i due hanno fatto tantissime cose insieme, sono diventati una cosa sola. Rosalinda, intanto, ha portato avanti i suoi progetti lavorativi, ad esempio è diventata una cantante proprio come aveva cominciato a desiderare all’interno della casa, dove più volte aveva esternato questo suo incredibile talento che nessuno aveva mai conosciuto.