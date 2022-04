“Uomini e Donne”, Ida Platano in lacrime per l’umiliazione: coinvolti anche due cavalieri

Uomini e Donne: Maria De Filippi ha perso le staffe durante l’ultima puntata del programma. Il motivo? Riguarda Tina Cipollari, Ida Platano e i suoi ex corteggiatori

Maria De Filippi, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, ha davvero perso le staffe per qualcosa che è successo in studio. Tutto è cominciato quando è partita l’ennesima lite tra Tina Cipollari e Ida Platano: l’opinionista e la dama del parterre femminile over sono sempre di più ai ferri corti, e oggi sono arrivate a litigare in modo molto animato.

Tina, infatti, ha accusato Ida di essere sempre lì pronta a piangere e questa cosa è davvero molto fastidiosa. Poi è arrivata l’accusa: Ida, infatti, si è sentita dire di aver avuto delle relazioni nel programma solo per pubblicizzare alcuni brand. Per Ida è stata una vera e propria umiliazione, e piangendo ha sottolineato di averci sempre messo il cuore.

Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa contro Diego ed Alessandro

Maria De Filippi, a questo punto, non ha potuto fare a meno di intervenire. La padrona di casa, infatti, ha davvero sbottato contro i due cavalieri che sono usciti con Ida in questi mesi e che sono rimasti lì in silenzio, mentre Ida veniva umiliata anche a causa loro. La conduttrice, innervosita dal loro atteggiamento, ha alzato la voce contro di loro: “Voi siete quelli che difendono le donne e state zitti mentre Ida viene accusata da un’altra donna di essere stata con voi solo per sponsorizzare dei brand? Complimenti, davvero. Complimenti!”.

Alessandro e Diego hanno provato ad intervenire ma a quel punto è stato troppo tardi. La conduttrice era troppo innervosita dal loro modo vigliacco di agire e glielo ha fatto notare senza troppi peli sulla lingua.

Il web a quel punto si è diviso in due parti: chi ha adorato il modo in cui la conduttrice si è innervosita, e chi invece l’ha accusata di difendere sempre troppo Ida che non ha mai davvero ragione come può sembrare.