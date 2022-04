Cosa è successo tra le lenzuola della bellissima Elisabetta Gregoraci? Lo scoop è dietro l’angolo. E lei affretta il passo. Lo spettacolo è sublime.

Dopo aver sfoggiato l’outfit minimale per eccellenza, all’insegna di un’inizio primavera dalle vibrazioni un po’ rock, con leggings, giacca in pelle e l’aggiunta di una semplice t-shirt in total white, la conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci ha poi voluto dichiararsi a gran voce: “pronta” per una memorabile sorpresa.

Ricordate Elisabetta ai suoi esordi? Correva l’anno 1999, quando la showgirl, dopo aver partecipato a “Miss Italia“, prese attivamente parte al cast di due prorompenti commedie italiane in auge ancora oggi. “Il cielo in una stanza” di Carlo Vanzina e “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone hanno dato vita alle prime esperienze di Elisabetta sul grande schermo. Per poi lasciar naturalmente evolvere la magia del suo talento in più ambiti del mondo dello spettacolo.

“Ci voleva…” Elisabetta Gregoraci sorpresa a letto: le irresistibili follie del venerdì sera – FOTO

