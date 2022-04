Benessere a tavola: caratteristiche, benefici e proprietà del farro

Un grande cereale dal considerevole apporto proteico: un vero peccato non servirlo a tavola. Scopriamo le sue proprietà e caratteristiche.

Il farro appartiene alla famiglia dei cereali. Apprezzato da nutrizionisti e dietologici per il suo elevato apporto nutrizionale, in particolare nel macros delle proteine, concentrato in una contenuta percentuale calorica; il farro è una ricca fonte di benessere e salute per l’intero organismo. Gli esperti lo consigliano specialmente come alimento alternativo al riso bianco. Il motivo? Scopriamolo insieme con una breve panoramica dei suoi principali benefici.

Farro a tavola: benefici, caratteristiche e proprietà

Celebre per il suo spiccato apporto nutrizionale, il farro contiene anzitutto 8 aminoacidi essenziali per l’organismo. Ricco di proteine, carboidrati complessi e fibre, questo cereale contribuisce a mantenere la massa muscolare e favorisce la sensazione di sazietà. Approfondiamo i suoi principali benefici.