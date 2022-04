Eros Ramazzotti continua negli anni ad essere la colonna sonora, attraverso le sue canzoni, di tante storie d’amore che nascono e crescono a suon della sua musica.

Un artista super amato in Italia ed anche al di fuori, un uomo che ha sempre scritto dell’amore come di un sentimento che rigenera la vita, per riuscire ad essere sempre un uomo felice. Eros è anche spesso al centro delle cronache rosa per via della storia d’amore con Michelle Hunziker, unione che ha generato poi anche la nascita della bella Aurora.

La storia con Michelle è poi finita nel tempo ma in tutti questi anni per il pubblico è stato normale pensare alla ormai ex coppia come a due persone che nonostante tutto, vivono un rapporto civile anche per amore della figlia. Michelle e Eros hanno poi costruito due nuove famiglie: la conduttrice con Tommaso Trussardi ed Eros con Marica Pellegrinelli. Guardando le loro foto, apparivano come una grande famiglia allargata, dove i figli nati dalle nuove relazioni, hanno un meraviglioso rapporto con Aurora e sono tutti fratelli uniti e felici. Anche queste storie però, sono naufragate con il tempo e dopo un bacio nell’ultimo programma di Michelle nel quale Eros è stato invitato, tutti i fan hanno sperato in un ritorno tra i due.

Eros Ramazzotti e la nuova fiamma, una ragazza molto giovane

Alcune foto hanno però smentito la notizia di un ritorno tra Eros e Michelle: a rubare il cuore del cantante è stata un’altra donna. Quest’ultima sembra non appartenere al mondo dello spettacolo e al momento non ci sono moltissime informazioni su di lei.

Dagli scatti si evince che la ragazza è molto più giovane di Michelle, è bruna e con gli occhi svegli ed in molti hanno notato una chiara somiglianza con la Pellegrinelli. I due sono stati beccati mentre si scambiavano coccole e baci appassionanti, sarà vero amore o una storiella passeggera? Visto che il tempo svela tutte le carte, attendiamo quindi di capire chi è questa nuova donna nella vita di Eros, facendo intanto i conti sulla fine definitiva del suo amore con Michelle.

