Il conduttore amato e sempre ricordato Fabrizio Frizzi in un curioso retroscena nel dietro le quinte, un ricordo emerso solo adesso.

Fabrizio Frizzi, appena lo si pronuncia la stima, l’affetto e la commozione non possono non riaffiorare Un personaggio che ha molto contribuito alla formazione della televisione italiana, divenendo ben presto uno dei pilastri, un uomo che a distanza di anni dalla sua precoce scomparsa riceve ancora un largo affetto da parte del suo pubblico che non lo dimenticherà mai.

Sorridente sempre, anche il giorno prima della sua scomparsa; su YouTube infatti il canale RAI ha voluto omaggiare l’amatissimo Frizzi (ricordando la sua ultima apparizione televisiva) con la sua ultima puntata del quiz preserale “L’Eredità” avente come data il 25 marzo 2018, il 26 tutti abbiamo appreso la tristissima notizia.

Fabrizio Frizzi, un dettaglio inedito sul conduttore

Fabrizio Frizzi era il conduttore che metteva – e lo fa tuttora – diverse generazioni d’accordo e la sua scomparsa ha veramente segnato tutti. Ma ricordiamolo con il sorriso, come avrebbe voluto lui e questa foto sicuramente non può che strapparcene uno. Lo scatto risale a tanto tempo ed è stata reperita grazie all’incredibile lavoro delle fanpage che si prodigano per condividere col web scatti unici, come questo.

Direttamente dal backstage RAI, il conduttore si sottopone ad una sessione di parrucco con tanto di parrucchiere che asciuga i capelli. Non sappiamo se sia preceduta la fase di taglio, quel che è certo è che la faccia poco divertita di Frizzi ci fa pensare come forse non sia tanto soddisfatto del risultato.

La foto inedita ha raccolto tantissimi consensi sul web dove i commenti fioccano e le emoji a forma di cuore dominano il post. Alcuni scrivono che ne sentono la mancanza, uno stato d’animo che ogni giorno si fa sempre più pressante.

Lui aveva ancora tantissimo da dare e noi da ricevere, un garbo ed una professionalità che spesso vengono a mancare nella televisione di oggi. Lo scorso 26 marzo tutti hanno ricordato l’anniversario dalla sua morte. Sono passati già quattro anni ma il suo sorriso non potremo mai dimenticarlo.