Sta per terminare Genoa-Lazio, lunch match della 32^ giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino dell’incontro.

Manca poco al triplice fischio della sfida tra Genoa e Lazio che si stanno affrontando allo stadio Luigi Ferraris di Genova nel lunch match del 32esimo turno di Serie A. Al momento il punteggio vede avanti i biancocelesti per 1-4.

Il parziale si sblocca alla mezz’ora grazie alla rete di Marusic che, dopo una sgroppata sulla sinistra batte il portiere avversario dopo una conclusione di precisione. Nel primo minuto di recupero della prima frazione, raddoppia Immobile: cross basso dalla destra di Lazzari e diagonale potente del centravanti che trova il bersaglio grosso. Nella ripresa, al 63′, ancora l’attaccante biancoceleste si iscrive nuovamente nel tabellino dei marcatori ribattendo di testa una respinta di Sirigu. Il Genoa prova a riaprire la partita tre minuti dopo: Amiri entra in area e crossa in mezzo, Patric devia il pallone che si insacca in porta. Al 76′ arriva la tripletta di Immobile che, raccoglie la sfera dopo un contrasto ed ancora in diagonale trova il gol.

IN AGGIORNAMENTO

Genoa-Lazio: il tabellino e le pagelle della sfida

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6,5; Hefti 5,5, Maksimovic 5, Ostigard 5, Vazquez 5,5 (65′ Criscito 6); Galdames 5, Badelj 5,5 (74′ Frendrup 6); Amiri 5,5 (82′ Gudmunsson s.v.), Melegoni 5 (65′ Yeboah 6), Portanova 5 (46’ Ekuban 5,5); Piccoli 5. A disposizione: Semper, Marchetti, Bani, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Hernani, Destro. Allenatore: Alexandre Blessin 5,5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Lazzari 6,5, Patric 5, Acerbi 6,5, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (55′ Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (72′ Basic 6); Felipe Anderson 6,5, Immobile 8,5, Zaccagni 6 (72′ Pedro 6). A disposizione: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, S. Radu, Kamenovic, S. Romero, Akpa-Akpro, J. Cabral. Allenatore: Maurizio Sarri 6.

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Reti: 31’ Marusic (L), 45’+1 Immobile (L), 63′ Immobile (L), 68′ Patric (G) (Autogol), 76′ Immobile (L).

Ammoniti: 37’ Leiva (L)

Espulsi:

Note: 1′ e – di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Immobile (L).

Il Grifone nella prossima giornata di campionato affronterà il Milan in trasferta, match in programma venerdì 15 aprile alle ore 21:00. Gara interna, invece, per la squadra di Maurizio Sarri che sabato sera si ritroverà difronte al Torino.