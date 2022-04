La bellissima influencer italiana Ginevra Lamborghini è tornata a far parlare di sé con un nuovo IG post da urlo: vediamolo insieme…

La sorella della nota cantante Elettra Lamborghini è un vero schianto nell’ultimo selfie, condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: il web è in totale subbuglio!

Nell’immagine Ginevra posa sdraiata di lato, con la testa appoggiata ad una mano, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto sensuale e provocante: resisterle è impossibile!

Una cosa è certa: la bellezza della Lamborghini tiene tutti incollati allo schermo!

Dallo scatto si vede solamente la parte superiore del bikini che indossa: si tratta di un indumento striminzito, che a stento contiene tutte le sue prorompenti curve.

Il focus degli utenti è dunque tutto concentrato sul suo corpo da urlo: gli zoom si sono sprecati!

Siete pronti a vedere il post più esplosivo che ci sia? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Ginevra Lamborghini, una bomba di bellezza e sensualità: guardarla mentre prende il sole è un piacere per gli occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Elodie, il pantalone a vita alta risalta il fondoschiena scolpito: la FOTO che stenderebbe chiunque

Non c’è alcun dubbio: Ginevra è il mix perfetto tra bellezza, fascino, sensualità e classe.

Nella foto, la strepitosa ventinovenne sfoggia un leggerissimo make-up, caratterizzato da labbra naturali e qualche passata di mascara sulle ciglia: la Lamborghini è una meraviglia anche nella sua semplicità!

Il post è stato super apprezzato dagli utenti che la seguono ed ha ricevuto innumerevoli visualizzazioni, svariati messaggi, tantissime condivisioni, più di 3.000 mi piace e decine di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “La più bona della famiglia“; Complimenti al tuo fascino”; “Sei meravigliosa nella tua semplicità ed eleganza”; oppure “Tutte riuscite bene queste Lamborghini…. complimenti”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Matteo Ranieri, problemi per la “prima volta” con Valeria: lo ha raccontato ai fan

Le sue foto sono diventate come una droga per i fans: non ne possono più fare a meno!