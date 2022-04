Un uomo è rimasto vittima di un incidente stradale, verificatosi ieri sera ad un incrocio nel quartiere Bruzzano di Milano. Sul posto i sanitari e le forze dell’ordine.

Nella serata di ieri un terribile incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 41 anni. Il sinistro si è verificato a Milano ad un incrocio, nel quartiere Bruzzano. Secondo i primi accertamenti, la vittima viaggiava alla guida del suo scooter che è entrato in collisione con un autobus di una compagnia privata di trasporti.

Dopo l’impatto, il 41enne è finito sull’asfalto ed ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul posto oltre ai soccorsi del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del capoluogo lombardo che stanno conducendo le indagini.

Ancora vittime sulle strade italiane. Nella serata di ieri, sabato 9 aprile, un uomo di 41 anni, di cui non si conosce l’identità, è deceduto a Milano in un incidente stradale.

Il 41enne, secondo quanto appreso da alcune fonti locali e dalla redazione di Fanpage, viaggiava sul suo scooter che, per cause ancora da determinare, si è scontrato con un autobus appartenente ad una compagnia privata, all’altezza dell’incrocio tra via Vincenzo da Seregno e viale Rubicone.

Sul luogo del violento impatto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Per il centauro, però, non c’è stato niente da fare: i medici hanno provato a rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso.

I rilievi di legge sono stati condotti dagli agenti della Polizia Locale a cui è affidato il compito di verificare la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, scrive la redazione di Fanpage, pare che uno dei due conducenti dei mezzi coinvolti possa non aver rispettato il rosso considerato che l’incrocio, dove è avvenuto l’incidente, sarebbe regolato da un semaforo.