“Miss Italia” 2009: la somiglianza con un’altra vincitrice è lampante, la sua sosia – FOTO

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2009

Nel 2009 si svolse la 67esima edizione di “Miss Italia”, concorso di bellezza rinomato per aver portato in auge molteplici giovani donne, divenute poi personalità di spicco nello show business del Paese. La gara, trasmessa in diretta su Rai Uno, ebbe luogo nella tradizionale cornice di Salsomaggiore Terme dal 12 al 14 settembre e fu presentata da Milly Carlucci.

Per la prima volta le 60 aspiranti vincitrici furono divise in quattro categorie (vamp, sportive, trendy e romantiche); a ognuna di esse fu abbinato un “padrino”: Alessio Di Clemente, Massimiliano Rosolino, Giampaolo Morelli e Andrea Montovoli. L’elezione di “Miss Italia” avvenne tramite una doppia preferenza, metà espressa dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Ricky Tognazzi, Rita Rusić, Sergio Assisi e Claudio Cecchetto, l’altra metà tramite televoto da parte del pubblico da casa. A incoronorare la “più bella” fu la campionessa olimpica di nuoto, la divina Federica Pellegrini. Ricordate chi vinse?

“Miss Italia” 2009: eletta una bellissima ragazza. Non vi ricoda qualcuno?

