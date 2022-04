Federica Pellegrini ha mandato in estasi i fan mostrandosi in un momento di forti emozioni al fianco di una persona per lei molto speciale. I fan sono in tilt.

Forti emozioni e felicità infinita. Sul volto di Federica Pellegrini si leggono i sentimenti di gioia vissuti in un momento travolgente condiviso al fianco di una persona per lei molto speciale. La 33enne di Mirano ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram gli attimi indimenticabili, sciogliendo il popolo del web.

L’ex nuotatrice è seguitissima sui social, tanto che conta più di un milione di follower, dove mostra la sua vita scandita tra set, piscine e attimi spensierati. Negli ultimi tempi ha catalizzato l’attenzione in merito alla sua vita amorosa: legata al suo allenatore Matteo Giunta, la coppia è prossima alle nozze.

A rivelare i dettagli sono stati proprio loro nell’ambito dell’ospitata negli studi di “Verissimo”: proprio quest’esperienza è protagonista dell’ultimo post condiviso dalla Divina su Instagram.

Federica Pellegrini fa sognare: attimi magici con una persona speciale

