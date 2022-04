Vi ricordate di Paula Jones? E’ stata una delle protagoniste del programma televisivo “Vite al limite”. La donna pesava 250kg, ecco com’è diventata ora.

“Vite al limite” è il fortunatissimo programma televisivo approdato in Italia nel lontano 2013, lo show va in onda regolarmente su Real Time ed ogni stagione è un vero successo. I protagonisti del reality sono delle persone obese ed il loro peso oscilla tra i 250 kg ed i 350 kg.

Queste persone, che soffrono di gravi disturbi alimentari, sono aiutati dal dott. Nowzaradan, noto chirurgo specializzato in chirurgia bariatrica di origini iraniane. Durante le puntate i telespettatori hanno modo di vedere la vera trasformazione dei protagonisti che cercano in tutti i modi di cambiare vita. In molti raggiungono il traguardo con non pochi sacrifici.

Paula Jones ritorna a vivere, finalmente ha raggiunto il traguardo

Paula Jones, 39 anni, peso di partenza 250 kg. La sua storia ha impressionato il pubblico a casa che puntata dopo puntata ha gioito con lei dei suoi traguardi. Lei è stata una delle protagoniste della seconda stagione di “Vite al limite”, abbiamo visto con quanta sofferenza e determinazione è riuscita a cambiare vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dottor Nowzaradan, sapete quanto guadagna lo specialista di “Vite al limite”? Cifre stellari

Finalmente dopo tanto penare ed un percorso durato 12 mesi, supportata dal dott. Nowzaradan, Paula ha raggiunto l’obiettivo. La donna inizialmente ha superato il primo step, da 250 kg a 177 kg, successivamente si è superata arrivando a pesare 65 kg. Un cambio di vita notevole che le ha dato nuove prospettive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Vite al limite”, vi ricordate Sarah Neeley? Dopo l’intervento una trasformazione incredibile. Pesava 292 kg

Dopo la conclusione del programma e la fine del percorso di dimagrimento, Paula ha raccontato la sua esperienza in un spin off su Real Time. Con gioia e soddisfazione, la donna, ha parlato del suo nuovo stile di vita. Pratica sport regolarmente, mangia in modo sano e sta attenta a non eccedere con i peccati di gola. L’inizio è stato molto faticoso ma il finale è stato trionfale.

Oggi Paula è molto fiera del suo corpo che sfoggia con gioia sui social, è diventata una mental coach per tutte quelle persone che si trovano nella sua stessa situazione. Grazie ai suoi consigli molte persone obese, hanno avuto la forza di cambiare atteggiamento verso la vita ricominciando ad amarsi.