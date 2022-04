Risparmiare, come farlo senza fare salti mortali: le regole da seguire

Volete mettere da parte i soldi ma non sapete come fare? Ecco tre consigli utili per risparmiare, scopriamoli insieme

Tutti possono imparare a risparmiare, serve soltanto un pizzico di impegno, forza di volontà e obiettivi che spingono a farlo. Mettere da parte i soldi, una volta iniziato, sarà un gioco da ragazzi anche per coloro che hanno delle entrate limitate.

In questo articolo vi mostreremo alcuni modi per risparmiare sia per gli obiettivi a breve che a lungo termine. Prima si inizia e prima si otterranno dei risultati. Scopriamo insieme come fare.

Mettere da parte i soldi: tre consigli infallibili per risparmiare

Il primo passo per iniziare a risparmiare è pensare a degli obiettivi a breve e a lungo termine. I primi potrebbero essere una vacanza, l’acconto per un’automobile, un mobile costoso, un fondo di emergenza. I secondi, invece, potrebbero essere un mutuo, un viaggio intorno al mondo, aprire una propria attività.

La seconda cosa da fare è distinguere gli obiettivi realistici da quelli ideali, quali si possono realizzare? Esiste il metodo S.M.A.R.T., ideato dallo psicologo statunitense Edwin Locke che consiste nell’acronimo Specifico, Misurabile, Attendibile, Rilevante e Temporizzabile. Se le mete sono in linea tutte e cinque le categorie, significa che è possibile la loro realizzazione.

Ogni mese è necessario capire quali sono le entrate e le uscite per un periodo di 30 giorni. Una volta fatta un’analisi del proprio guadagno bisogna separare i costi fissi da quelli variabili.

Tra i primi rientrano: l’affitto, le bollette, l’assicurazione. Tra i secondo ritroviamo: la spesa, lo svago, l’abbigliamento.

Bisogna prestare attenzione alle spese variabili: su quali possiamo risparmiare? Ci si può divertire, uscire, togliersi qualche sfizio anche limitandosi nell’uso dei soldi.

La regola del 50/20/30

La senatrice statunitense Elizabeth Warren, docente di Diritto commerciale presso l’Università di Harvard, ha ideato la regola del 50/30/20 per mostrare agli studenti e i cittadini americani come è possibile risparmiare soldi anche con se si ha un reddito inferiore alla media nazionale.

La regola del 50/30/20 suddivide il tuo budget in questo modo: