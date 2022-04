Sangiovanni nella bufera: il “gesto” del cantante scatena il putiferio

Sangiovanni, vincitore della categoria di canto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è finito nell bufera a causa della sua ultima canzone

Sangiovanni è stato, senza ombra di dubbio, una delle scoperte degli ultimi anni. Il cantante, uscito da Amici di Maria De Filippi durante la ventesima edizione, ha conquistato tutti per il suo stile particolare ed eccentrico. Infatti, grazie a questo, è riuscito ad arrivare fino alla fase finale del programma, dove ha vinto la categoria canto accanto della sua fidanzata, Giulia Stabile, che invece ha vinto proprio il talent.

Sangiovanni ha sempre cercato di mandare messaggi positivi. Ad esempio, con lo smalto colorato e i vestiti femminili ha sempre provato ad abbattere la differenza tra i generi, è stato un pioniere su tantissimi temi pur essendo molto giovane, ma nelle ultime ore è finito nelle polemiche a causa di alcuni versi che ha scritto nella sua ultima canzone.

Sangiovanni nella bufera: i versi della canzone scatenano la polemica

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maneskin, la band vince la sfida più difficile

Sangiovanni, infatti, è tornato con una nuova canzone che ha diviso il pubblico. Qui ha sfoggiato un nuovo look, un nuovo stile e un nuovo modo per scrivere. Se i suoi fans l’hanno amata, i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una cosa: nel brano, infatti, il cantante utilizza la “nword”. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, non da lui che è sempre stato molto attento su queste cose. Proprio per questo motivo, a maggior ragione, è finito nel mirino del pubblico che lo ha prontamente attaccato.

Sono in tanti ad averlo già cancellato per questo motivo, e sono altrettanto in molti a lamentarsi dei fans che lo stanno difendendo. Infatti, Sangiovanni è seguito da moltissime ragazzine che non conoscono la gravità della nword, e che per questo motivo tendono a prendere le difese del secondo classificato di Amici di Maria De Filippi.