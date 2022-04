Torino-Milan le pagelle e il tabellino della partita andata in scena questa sera tra i Granata e i Rossoneri.

Il campionato di serie A continua ad essere imprevedibile, così come la lotta per lo scudetto: in ogni turno succede qualcosa di clamoroso. Nella giornata precedente, il Milan aveva perso punti contro il Bologna in casa (con le vittorie di Napoli e Inter contro Atalanta e Juventus). Quest’oggi, invece, è accaduto l’impensabile: gli azzurri di Luciano Spalletti hanno perso in casa contro la Fiorentina.

Occasione ghiotta quindi per i rossoneri per allungare in classifica. Il Milan, però, va a far visita un Torino piuttosto in forma (i granata hanno da poco fermato proprio l’Inter sull’ 1 a 1). Nel primo tempo, regna l’equilibrio: gli ospiti si rendono più pericolosi in un paio di occasioni, la difesa granata controlla senza particolari patemi. Al duplice fischio, si rientra negli spogliatoi sullo 0 a 0. La seconda frazione inizia con un Toro in palla: bravo Maignan su una conclusione pericolosissima di Vojvoda. Le due squadre iniziano ad allungarsi e così sale il numero delle occasioni da una parte e dall’altra: i due portieri non devono però compiere autentici miracoli. L’estremo difensore del Milan, quando chiamato in causa, risponde sempre con sicurezza. Finisce così 0 a 0: sorride soltanto l’Inter, che con una giornata in meno ha la ghiotta occasione di prendersi il primato. Il destino, a questo punto del campionato, è nelle mani della squadra nerazzurra.

Torino-Milan le pagelle e il tabellino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Genoa-Lazio 1-4, Immobile show a Marassi: pagelle e tabellino dell’incontro

TORINO (3-4-2-1): Berisha 6.5; Zima 6.5 (Izzo 6), Bremer 7, Rodriguez 6; Singo 6, Lukic 6, Ricci 6, Vojvoda 6.5; Pobega 6, Brekalo 6; Belotti 6. All: Juric

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 6, Kalulu 6, Tomori 6, Theo Hernandez 6; Kessie 6, Tonali 6.5; Saelemaekers 5, Diaz 5 (Messias 5), Leao 4.5, Giroud 5.5. All: Pioli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cagliari-Juventus 1-2 le pagelle e il tabellino: de Ligt e Vlahovic regalano un prezioso successo ai bianconeri

Arbitro: Doveri