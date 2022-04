Tre persone sono morte nel pomeriggio di ieri in un incidente frontale lungo la statale 52 nel tratto tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico (Udine).

È di tre morti il bilancio del tragico incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 52 nel tratto compreso tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico (Udine). A perdere la vita una coppia di coniugi ed un uomo di 46 anni che viaggiavano su due auto scontratesi per cause ancora da verificare.

Sul luogo del drammatico schianto si sono precipitati i vigili del fuoco, il personale medico del 118 ed i carabinieri. Il tratto stradale è rimasto chiuso per diverso tempo.

Udine, spaventoso frontale tra due auto lungo la statale 52: tre morti

Spaventoso incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 9 aprile, lungo la statale 52 tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico, entrambi comuni in provincia di Udine. Nel sinistro hanno perso la vita Massimiliano Anesi, 46enne residente a Tolmezzo, ed una coppia di coniugi, Carlo Lunazzi e Maria Dorigo, di 74 e 71 anni.

Secondo quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione del sito Il Friuli, Anesi era al volante di una Saab station wagon che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha impattato frontalmente contro l’auto su cui viaggiava la coppia, una Fiat 500 L. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo agli occupanti delle due vetture.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Considerata la gravità del sinistro, è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza. Purtroppo, però, per il 46enne e per la coppia era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri di Tolmezzo che si sono occupati dei rilievi di legge ed ora stanno cercando di chiarire la dinamica del tragico scontro. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi, riporta Il Friuli, il tratto è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo.