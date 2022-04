Verissimo, Barù sbotta sulla questione di Jessica: lo sfogo inaspettato

Barù, nell’ultima puntata di Verissimo, ha deciso di rompere il silenzio su Jessica Selassie: ecco cosa sta succedendo tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip

Jessica Selassie e Barù sono stati una delle coppie – non coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I loro fans, infatti, per diversi mesi hanno sperato ardentemente che succedesse qualcosa tra i due, soprattutto quando Jessica ha cominciato ad esternare un interesse proprio nei confronti dell’altro. Interesse che, purtroppo, non è stato ricambiato.

Jessica e Barù all’interno della casa hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. La principessa ha provato spesso ad oltrepassare il limite, ma lui è sempre stato molto chiaro dicendo di non volere una relazione. Non è servita a nulla la complicità instaurato nel programma, lui non ha voluto proprio cedere e ad oggi le cose sono piuttosto complicate.

Baru rompe il silenzio a Verissimo su Jessica: “Adesso basta!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maneskin, la band vince la sfida più difficile

Infatti, ospite a Verissimo, Silvia ha chiesto a Barù come stanno le cose. La conduttrice gli ha fatto notare, infatti, che Jessica è convinta del fatto di essere ricambiata e che prima o poi tra di loro succederà qualcosa. Barù non è dello stesso avviso, ha detto che sono solo amici, che lui è single e non è innamorato di nessuno. Quando Silvia ha provato ad insistere, lui ha perso la pazienza dicendo di essere stanco di questa storia, anche perché è sempre stato molto chiaro.

Davide Silvestri, ospite con lui del programma, ha detto che inviterà Jessica al suo matrimonio così li farà mettere insieme. “La invito Jessica così almeno li faccio mettere insieme. La gente pensa che non stanno insieme per colpa mia, adesso vediamo se è colpa mia o colpa sua” ha detto Davide, riferendosi chiaramente a tutte le persone che per mesi hanno accusato proprio lui dell’allontanamento tra Jessica e Barù nella casa.