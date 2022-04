Svelata l’incredibile somiglianza di uno dei tenori appartenenti all’amato trio de “Il Volo” con Enrico Papi. Lo scatto è disarmante. Riuscite a riconoscerlo?

Il grande ritorno in prima serata di Enrico Papi con il suo “Big Show” su Canale 5 avrebbe già diviso ampiamente i telespettatori della penisola. Ad alcune iniziali polemiche si è aggiunto, a far parlare delle chiacchierate doti dello showman romano, anche “il meglio” di questo appuntamento d’esordio. Un inverosimile dettaglio, in particolare, non sarebbe riuscito a passare inosservato di fronte agli occhi del suo pubblico.

Ad attirare come un magnete l’attenzione dell’ancor basso livello di audience, si spera destinato ad aumentare in vista dei prossimi quattro appuntamenti con lo show, avrebbe forzato la mano una latente somiglianza del conduttore cinquantaseienne con uno dei membri del celebre trio di tenori, acclamato ormai su scala internazionale, de “Il Volo“.

“Il Volo” uno dei tre tenori è uguale a Enrico Papi, la FOTO non lascia scampo

Oltre alla piacevolezza del format dettata principalmente da alcuni importanti ospiti invitati a presiedere sul palco della trasmissione, fra cui spiccano ad ora Alex Britti con le sue performance in coppia alla chitarra e il romantico sostenitore di fan Gigi D’Alessio, la schiacciante somiglianza con la stella canora di origini sicule sarebbe riuscita a stupire il pubblico più di ogni altro nobile escamotage.

La similarità tra il tenore ventottenne, Pietro Barone, risulta difatti inaspettatamente riscontrabile dai dettagli di stile prediletti da entrambi, quanto dall’abbigliamento e finanche alla scelta del loro hair style di riferimento.

A parlare ancor più chiaramente a tal proposito saranno, inoltre, i lineamenti e il modo di ammiccare al loro pubblico tipico di entrambi i due protagonisti del mondo dello spettacolo. Infine, è possibile notare anche la loro altrettanto condivisa abitudine di indossare gli occhiali da vista. Ma, “attenzione“: non finisce qui.

In attesa della nuova puntata con il “Big Show”, che verrà trasmessa in onda il prossimo venerdì 15 aprile, un’ulteriore osservazione non sarebbe da sottovalutare. E, chissà, potrebbe favorire l’ammissione, tra i futuri ospiti della serata, anche lo stesso Barone. Entrambi infatti hanno già dimostrato di amare, in maniera totalizzante, tutto ciò che riguarda la musica.