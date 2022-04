Zara, apre il nuovo negozio nel centro commerciale più amato. Ecco dove

Zara. Attesissima nuova apertura di un nuovo punto vendita del celebre brand spagnolo di fast fashion, molto amato anche nel nostro paese. Rivelata la location: un polo commerciale di primo piano

I grandi marchi stranieri tornano a investire nel nostro Paese. La rinomata catena irlandese di negozi Primark ha aperto nel cuore di Milano (nella centralissima via Torino) lo scorso 6 aprile.

Ora è la volta di un altro colosso nel settore dell’abbigliamento e degli accessori (ma anche oggettistica e decorazioni per la casa); stiamo parlando di Zara. L’azienda iberica è stata fondata nel 1975 da Amancio Ortega e Rosalia Mera a La Coruña dove venne edificato il primo negozio. Oggi esistono oltre 2mila punti vendita sparsi in tutti il mondo: dalla Fifth Avenue a New York a Hollywood Boulevard a Los Angeles, passando per Oxford Street a Londra , Via del Corso a Roma e gli Champs-Elysées di Parigi, Buenos Aires, Dubai, perfino Tokyo e Hong Kong. I dati del 2019 indicano un fatturato totale di 18,9 miliardi e un numero di dipendenti che supera 150mila unità.

Zara: ecco dove aprirà il nuovo gigantesco negozio in Italia

Con una superficie di vendita superiore ai 2.300 mq, da aprile 2022 sarà presente un nuovo punto Zara in un centro commerciale molto conosciuto e frequentato da una porzione ampia della popolazione dell’Emilia-Romagna e non solo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Nuovo negozio di Giochi al centro della città: il sogno per i bambini

Si tratta del polo Shopville Gran Reno, sito a Casalecchio di Reno (Provincia di Bologna) in Via Marilyn Monroe num. 2, aperto tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 21:00, eccezion fatta per la domenica in cui segue il seguente orario: dalle 10:00 alle 20:00.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Assumiamo proprio loro” Primark apre il nuovo negozio, il gesto che ha commosso tutti

Il centro commerciale è attualmente in fase di rinnovamento. Lo scopo è quelli di ampliare l’offerta per i clienti, andando addirittura a raddoppiare gli spazi già presenti (160 negozi). Zara è solo uno dei nomi più prestigiosi della moda che saranno accolti nella struttura. Presenti, ovviamente, ampi servivi tra cui una moderna food court e occasioni di intrattenimento e spettacolo.