“Alta infedeltà”: dalla fantasia all’azione. Bianca, Lorenzo e l’inglesina della discordia

“Alta infedeltà”. Il programma racconta storie realmente accadute di amore e tradimenti. I protagonisti troveranno una via di riconciliazione o si diranno addio definitivamente? Scopriamolo

Cosa spinge a un tradimento? I motivi possono essere tra i più disparati. Noia, abitudine, vendetta, rabbia, fragilità o semplicemente una predisposizione personale a “non lasciarsi sfuggire un’occasione”, tanto per usare un eufemismo.

É quello che si propone d’indagare il programma “Alta infedeltà”, in onda in chiaro sui canali Real Time e Nove, che propone scenari diversi di vicende veramente accadure tutte unite dal fil rouge dell’inciampo nei propri doveri di coppia. Vi raccontiamo la storia di Bianca, Lorenzo e Mary.

“Alta infedeltà”. Mai lasciare prove in giro: Lorenzo se ne ricorderà la prossima volta

Roma, estate 2013. Bianca e Lorenzo sono una coppia ben rodata. Si sono conosciuti durante una vacanza al mare, stanno insieme da tre anni e sono conviventi.

Bianca è un 36enne, titolare di un negozio di scarpe. Lorenzo, invece, di anni ne ha 31 e gestisce un B&B di proprietà della famiglia della fidanzata. Quest’ultima è molto dedita al lavoro e vorrebbe che il suo compagno fosse meno svogliato e più attivo dal punto di vista professionale.

Le cose iniziano a sgretolarsi con l’arrivo nel B&B di una turista inglese, l’affascinante Mary, che manda completamente in tilt Lorenzo. Il ragazzo si offre di fare da Cicerone alla bella straniera per le vie della romantica città di Roma. Una cosa tira l’altra e finiscono per essere travolti dalla passione. Mary organizza per il suo latin lover italiano uno spogliarello che viene immortalato sul suo cellulare e inviato via email. La turista torna in Gran Bretagna ma ormai è perdutamente innamorata.

Mai lasciare prove in giro. Non passa troppo tempo che Bianca, senza farlo di proposito, trova il video a luci rosse di Mary. Chiede spiegazioni al suo compagno il quale riesce a farla franca, dicendo che si tratta di una conquista di un suo amico, tale Davide.

Lorenzo non vuole perdere Bianca e, mosso dai sensi di colpa, organizza per lei una cenetta presso il B&B e in questa occasione le fa una proposta di matrimonio. Pessimo tempismo per Mary che proprio in quel momento torna a Roma per fare una sorpresa a Lorenzo.

L’imbarazzo è evidente, la turista intuisce cosa sta accadendo e va via. Il sospetto in Bianca è troppo grande; riconosce, infatti, il volto di Mary, già vista nel video presente tra le email del suo fidanzato.

La trova, la segue e ha il coraggio di affrontarla. Le due donne così hanno un faccia a faccia che svela l’inganno di Lorenzo ai danni di entrambe. Decidono, così, di dargli il benservito.

Bianca ha iniziato una nuova relazione con un dentista; Lorenzo è stato rispedito per direttissima a casa dei suoi genitori. Mary, a quanto pare, aveva un italiano nel suo destino. Ha conosciuto un ragazzo di Napoli ed è felicemente sposata.