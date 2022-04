Ambra Angiolini come non l’avete mai vista: “Certe notti…” – FOTO

Ambra Angiolini si mostra in una veste del tutto nuova sui social e incanta i fan con la sua ultima foto. La rivelazione: “Certe notti…”

Ambra Angiolini è una delle attrici del panorama italiano più conosciute e più amate in assoluto. Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua bravura e ammirarne la bellezza in svariati modi. Cinema, televisione, radio, nella sua lunga carriera Ambra non si è fatta mancare davvero nulla.

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto grazie alla storica famosissima trasmissione Non è la Rai, dove la giovanissima Ambra si è subito distinta per il suo talento e la sua simpatia travolgente. Da lì in poi non si è più fermata e la sua carriera è stata sempre ricca di successi.

Ambra Angiolini pronta a partire per una nuova avventura. Ecco svelato di cosa si tratta

Gli ultimi tempi sono stati molto duri per l’attrice che, a causa della rottura con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, si è trovata al centro di una vera e propria bufera mediatica. Superato il momento più difficile, Ambra ha deciso di dedicarsi solamente a sé stessa, ai suoi figli e alla sua carriera. Sul piano lavorativo è infatti per lei un momento molto propizio.

Ambra Angiolini è una delle protagoniste della nuova serie targata Disney+ (disponibile sulla piattaforma dal 13 aprile), Le Fate Ignoranti, diretta dal regista Ferzan Özpetek, che nasce come reboot dell’omonimo film del 2001. Ambra ricoprirà il ruolo di Annamaria, personaggio nuovo, non presente nel precedente film. La serie è stata presentata al teatro dell’Opera e per celebrare la prima è stata organizzata, da Campari, una grande festa presso il Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera alla Bocca della Verità. L’attrice era ovviamente presente e ha deciso di immortalare e condividere con i suoi fan questo momento pubblicando un suo bellissimo scatto, che la ritraeva proprio alla festa, accompagnato dalla frase: “certe notti non finiscono mai“.