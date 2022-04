La macchina organizzativa di “Ballando con le stelle” ha preso il via. Spunta il primo nome della prossima edizione, mandando i fan in estasi.

Mentre è impegnata sui set del “Cantante Mascherato”, Milly Carlucci si è messa sotto con l’organizzazione della nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Tra i format Rai più apprezzati e seguiti, sono partiti i lavori volti a mettere in piedi l’edizione 2022.

67 anni, la conduttrice si sta adoperando insieme al suo team per selezionare i concorrenti della nuova stagione che si aggiunge alle 16 passate. In onda dal 2005, tantissimi i volti di noti vip che hanno preso parte a questo amato format con cui sono scesi in pista sfidandosi a colpo di ballo.

Dopo il successo dell’edizione 2021, conclusa lo scorso dicembre, in cui Arisa si è aggiudicata il podio, tanta la curiosità di chi saranno i nuovi protagonisti del game show all’insegna della danza. Emerge un primo nome in ballo, oltre ad altri possibili.

“Ballando con le stelle 2022”: il cast prende forma, fan in tilt

Nella lista dei desiderio di una famosa conduttrice rientra da anni la partecipazione a “Ballando con le stella”. Si tratta di Monica Marangoni, 44 anni, di Verona, che di recente ha svelato come sogni di mettersi in gioco nel format di Milly, mostrandosi al pubblico con una veste inedita. Un nome possibile in quanto, anni fa le due college avevano già avuto modo di conoscersi, già lo scorso anno era nell’aria.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La felicità siete voi” Michela Quattrociocche, una nuova versione di lei

Oltre alla presentatrice se ne affianca un’associata in queste settimane alla nuova edizione di Ballando: si tratta di Bianca Guaccero. Sembra che la Carlucci si stia muovendo per riuscire ad avere la conduttrice di “Detto Fatto” nella nuova stagione del game-show.

Bianca ha già avuto modo di collaborare con la conduttrice durante l’edizione in corso de “Il Cantante Mascherato” dove ha preso parte in studio sotto il costume di Medusa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >Amadeus e Giovanna, il retroscena piccante sul loro primo appuntamento

Altro nome femminile nell’aria è quello di un’altra conduttrice, Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione. Mentre si lavora al cast, per quanto riguarda le tempistiche sembra che la trasmissione verrà messa in onda in autunno.