Bortuzzo contro Lulù, il gesto è spaventoso. È tutto finito?

Manuel e Lulù sono in crisi? Spunta un indizio che non lascerebbe alcun dubbio, ecco cosa sta succedendo sui social

Si sono innamorati all’interno della casa più spiata d’Italia ed hanno fatto emozionare chiunque li abbia seguiti durante il percorso del “Grande Fratello Vip“.

Lulù e Manuel, due ragazzi in cerca della propria strada personale e professionale, oggi condividono un grande amore. Ma che succede se sui social spunta un indizio che farebbe pensare ad una presunta crisi?

Lulù e Manuel, la verità sulla loro relazione

Da qualche giorno Manuel e Lulù sono finiti al centro del gossip e sono tanti a pensare che tra i due possa esserci una crisi. Tutto è iniziato quando il papà di Bortuzzo ha tolto il segui sui social alla fidanzata del figlio.

Questo gesto ha lasciato tutti senza parole ed ha scaturito una serie di polemiche e voci che hanno fatto il giro del web.

Lulù e Manuel, però, non hanno perso occasione di rispondere ai fan preoccupati e in particolare l’ex gieffina attraverso un post su Instagram ha spiegato: “Siamo qui felici, ci mancate e mi raccomando non preoccupatevi perché vedo che siete un po’ spaventati. Siamo tutti qui appassionatamente, ci amiamo tutti e quindi sappiate che vi amiamo tanto, è per questo che sto facendo questo messaggio perché voglio che stiate sereni. Non voglio che vi spaventiate, che vi agitiate perché mi dispiace”.

Poi ha aggiunto che lei e il suo fidanzato stanno vivendo momenti magici e è dispiaciuta che molti possano pensare ad una crisi tra loro. Il dubbio però resta, dal momento che nessuno dei due ha dato spiegazioni riguardo al segui di papà Bortuzzo.

Non ci resta che attendere per avere altre notizie, nei prossimi giorni usciranno nuovi dettagli? I fan non vedono l’ora di scoprire cosa stia succedendo e qualcuno continua a non vedere tutto lineare. Qualcun altro, invece, si emoziona ogni volta che la coppia pubblica qualche foto.