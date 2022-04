Dolce e Gabbana, in città apre un doppio negozio: clienti in delirio

Dolce e Gabbana ha da poco inaugurato due negozi nella stessa città: tutto sul progetto promosso dagli stilisti fondatori dell’omonima casa di moda

Viene naturale associare i nomi di Domenico Dolce e Stefano Gabbana all’omonima casa di moda che, a partire dal 1985, ha visto i propri modelli sfilare sulle più importanti passerelle a livello internazionale. Negli anni, tuttavia, la coppia di stilisti è più volte uscita dalla propria comfort zone, dimostrandosi più che entusiasta di lavorare a progetti che con il mondo della moda parrebbero avere poco a che vedere.

Ne è una testimonianza la linea “Dolce e Gabbana Casa”, che gli stilisti hanno presentato a Venezia lo scorso agosto e che include una vasta gamma di prodotti, dai servizi in vetro di Murano per la tavola fino ai mobili accessoriati. Il tutto, ovviamente, nello stile inimitabile di Dolce e Gabbana.

Proprio di recente sono stati inaugurati i primi due negozi interamente dedicati a questa linea. Vediamo insieme dove si trovano e quali sono le loro peculiarità.

Dolce e Gabbana, in città apre un doppio negozio: clienti di tutta Italia in delirio

L’apertura dei due negozi legati alla linea “Dolce e Gabbana Casa”, che sarebbe dovuta avvenire entro Natale 2021, è stata posticipata alla primavera per consentire ai due stilisti di curare ogni minimo dettaglio di questo progetto.

Un progetto che ha avvicinato Stefano Gabbana e Domenico Dolce al mondo dell’arredamento e degli accessori per la casa, pensati per offrire ai clienti il tocco inconfondibile del noto marchio di stilisti anche all’interno delle mura domestiche.

Nei negozi da poco inaugurati in una delle principali città italiane troverete di tutto; oltre 400 pezzi, tra complementi d’arredo e utensili di ogni tipo, che non mancheranno di soddisfare un’ampia fetta di pubblico.

Proprio il 6 aprile si è tenuta l’inaugurazione dei due store aperti a Milano. Il primo è situato in corso Venezia ed ospita complementi d’arredo di ogni tipo e formato. Il secondo, in via Durini, è invece interamente dedicato al mobilio.

Per Dolce e Gabbana si è trattato dell’ennesima attività imprenditoriale che li ha visti collaborare e che, senza ombra di dubbio, non potrà che rivelarsi un vero trionfo. I clienti di tutta Italia, d’altra parte, non vedono l’ora di far visita agli store milanesi.