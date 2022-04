Dopo aver indossato il mini abito della stagione primaverile 2022, Elisabetta Gregoraci si spoglia di tutto. Il risultato è “formidabile”.

“I like your style“, ovvero: “mi piace il tuo stile“. Il parere dei numerosi fan di Elisabetta Gregoraci, in particolare sulle sue ultime apparizioni, sembra essere destinato a moltiplicarsi ancora a per molto nel corso di queste ultime ore.

L’inizio di aprile non è mai stato così roseo per la showgirl dalla bellezza mediterranea. Scopriamo ora il perché, grazie al suo ultimo scatto che farà del nude la sua travolgente prerogativa. Dopo aver firmato il suo trionfo indossando un meraviglioso tubino Yves Saint Laurent in total black, lo “Strapless Wool Rompe“, per il compleanno dell’amica e collega, Anna Dello Russo, è ora giunto il momento decisivo per la nata sotto il segno dell’Acquario di osare ancora un po’.

“La perfezione” Elisabetta Gregoraci il topless da vertigine, un dettaglio che lascia il segno – FOTO

