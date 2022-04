Elodie e il selfie in auto, lo scatto ‘gangsta style’ lascia di stucco – FOTO

Elodie non smette mai di stupire con i suoi scatti sui social, una delle ultime immagini su Instagram coglie di sorpresa: stile inatteso

Cantante tra le più riconoscibili ed emozionanti degli ultimi anni, ancora una volta Elodie si lancia verso il successo in questo 2022 che promette di vederla nuovamente protagonista. L’interprete romana, classe 1990, ha battuto un colpo con l’uscita del suo nuovo singolo, ‘Bagno a mezzanotte’.

Una hit entrata immediatamente in classifica e nelle radio e che sta spopolando, con un ritmo davvero travolgente. Se all’estate non mancassero ancora due mesi, potremmo pensare già a questa canzone come uno dei tormentoni totali della bella stagione. E del resto Elodie, nel recente passato, ce ne ha regalati moltissimi. Ma non è da escludere che avvenga, o che questo brano sia il trampolino di lancio per un altro ancora più di impatto.

In pochi anni, Elodie ha saputo affermarsi come una delle cantanti più amate. Un timbro vocale ormai perfettamente riconoscibile, successi mietuti in ogni dove, anche come personaggio pubblico. Non a caso, è seguitissima anche sui social, con un profilo Instagram che annovera oltre un milione e 700 mila followers.

Proprio su Instagram, molto spesso Elodie da’ il meglio di se stessa, evidenziando anche un fascino non convenzionale e che si è già messo in mostra in varie occasioni. Guardate l’ultimo scatto, in cui la cantante romana riesce a sorprenderci davvero.

Elodie, espressione seducente con un look particolare: sembra uscita da Matrix

Capelli raccolti in treccine, maglioncino con collana extralarge, occhiali da sole ed espressione seducente. Una immagine, quella nelle sue stories, che unisce il ‘gangsta style’ a una vaga citazione cinematografica: soprattutto con quel tipo di occhiali da sole, potrebbe benissimo essere una delle protagoniste di ‘Matrix’.

Ovviamente, i fan approvano, sempre estasiati dal fascino multiforme di Elodie. Sensualità e bellezza che da tempo ci lascia senza fiato, trova sempre nuovi modi per attirare l’attenzione, riuscendoci perfettamente.

Come sempre, è davvero difficile restare indifferenti. Elodie è sempre più benvoluta dal suo pubblico.