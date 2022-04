Emma Marrone, lo scatto inedito che ha conquistato il pubblico: un selfie che dice tutto infiamma Instagram

37 anni, la forza e grinta di una donna del Sud che non molla mai, una carriera che non ha bisogno di presentazioni e quel pizzico di sensualità che volte arriva in modo improvviso e rallegra gli occhi ed il cuore. Parliamo ovviamente di Emma Marrone, la cantante salentina che in oltre 10 anni di carriera ha scalato non solo le classifiche ma ha realizzato tutti i suoi sogni e forse anche di più.

Emma si divide tra musica, conduzione e recitazione. Un talento poliedrico che ha dimostrato recitando anche nella serie Sky “A casa tutti bene”. Era il 2010 quando ha trionfato ad “Amici” e da allora di successi ne ha macinati uno dietro l’altro con dieci album all’attivo e singoli super amati dal pubblico italiano.

Lei però sul successo una cosa l’ha voluta specificare: “Non ho mai rincorso il successo, ma ho sempre rincorso la musica. Il successo per me è sempre stata una conseguenza”.

Emma Marrone insieme a lui: chi l’avrebbe detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

E proprio perché per Emma la musica viene sempre prima di tutto, non si limita a guardare gli altri dall’alto della sua esperienza. A lei piace vivere e condividere ed è quello che dice chiaramente uno degli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maneskin, la bassista Vic resta solo con gli slip in pizzo bianco, spettacolo a luci rosse – FOTO

Una foto insieme a Blanco, il giovane che ha trionfato quest’anno insieme a Mahmood a Sanremo con “Brividi”. I due hanno condiviso il palco dell’Ariston e adesso è il momento di godersi le emozioni della musica. Emma è andata ad ascoltare il giovane artista in concerto e prima di salire sul palco hanno scattato un selfie insieme.

“Vivila così ❤️ Ti amo assai @blanchitobebe 🔥” ha scritto la cantante a corredo dello scatto ricevendo un “Lov u🖤” da parte di Blanco. Lui a dorso nudo sorride e lei tira fuori la lingua. Uno scatto in camerino prima del concerto che è l’emblema della felicità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>“Uè…” Nunzia De Girolamo quello che fa dietro le quinte è indicibile – VIDEO

Accoppiata vincente che fa il pieno di like su Instagram e tutti a gran voce chiedono presto una collaborazione tra i due amatissimi artisti. Arriverà? Staremo a vedere!