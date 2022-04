“L’Eredità” gaffe in diretta, Insinna non si trattiene. Da non crederci, la concorrente l’ha detto davvero

In diretta tv è successo un vero scivolone di stile. La concorrente non si è trattenuta e anche il conduttore è esploso in una risata sonora.

Per chi vuole trascorrere una serata tranquilla non c’è altro di meglio che mettersi davanti la tv e assistere ad una puntata de “L’Eredità” condotta da Insinna su Rai 1 dalle 18.45 fino alle 20.00. Ogni sera, dal suo debutto nel 2002, il game show regala perle ai telespettatori in studio e a quelli a casa che assistono ipnotizzati alle varie fasi di gioco che man mano si fanno sempre più impegnative.

Tra battute sagaci del padrone di casa e gaffe in diretta poi il successo è assicurato. Immancabili nel corso della vita di questo programma alcuni scivoloni davvero indimenticabili, come quello di Gloria, la concorrente che ha partecipato il 7 aprile, la cui risposta proprio in questi giorni sta spopolando sui social, Twitter ed Instagram in particolare.

Insinna scoppia a ridere, la risposta di Gloria è virale

Questa concorrente non è andata troppo avanti con le fasi di gioco, squalificata quasi subito dagli altri concorrenti in gara, ma la sua presenza si farà ricordare a lungo. La giovane infatti durante la prova del duello a coppie ha dato una risposta al quesito “lo sono chihuahua e bulldog” che ha davvero fatto ridere a crepapelle non solo Flavio Insinna ma l’intero studio.

Seguendo le lettere che sono apparse in sovrapposizione, infatti, la risposta sembrava scontata, ovvero “Cani”. Ma lei, forse anche presa dal panico, ha iniziato ad arrancare e tra i vari tentativi esilaranti provati, segnaliamo i seguenti: “ciau”, “ciao“, “caiu“, “caili“.

La sua riposta sui social è diventata virale, impossibile non ridere a questa gaffe così ovvia ma che probabilmente sotto pressione per i tempi stretti e le telecamere ha dato una così grande gatta da pelare alla concorrente che poco dopo è stata eliminata.