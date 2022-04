Anche David Bowie trasse ispirazione dalla fotografia dell'”immortale” che ritrae l’attimo dopo il lancio nel vuoto di Evelyn McHale.

Un’intera epoca è stata travolta dalla storia di Evelyn McHale e dalle dinamiche della sua morte. Ancora oggi, davanti al mondo, queste risultato avvolte dal mistero. Evelyn aveva ventiquattro anni quando, dopo un breve viaggio, era di ritorno New York. Giunta presso l‘Empire State Building decise di lanciarsi nel vuoto.

Il suo corpo, dopo l’impatto con una limousine, che arrestò la sua caduta dall’ottantaseiesimo piano, rimase illeso. La fotografia, che ritraeva Evelyn inverosimilmente distesa come nell’atto di riposare, venne realizzata da un giovane studente.

Evelyn McHale, il mistero sulla sua morte e la FOTO che passò alla storia

Il nome dell’aspirante reporter risulta ad oggi corrispondere con quello di Robert Wiles. Lo scatto, è presto divenuto iconico su scala internazionale. E il ragazzo lo realizzò a soli quattro minuti di distanza dall’avvenuta morte di Evelyn.

Molti altri artisti, oltre a Bowie per il suo video-clip “Jump They Say“, rimasero colpiti da tale avvenimento. Fra questi si può ricordare la citazione di Andy Warhol.

