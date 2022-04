I Ferragnez al parco con Leone e Vittoria. A piccoli passi si ritorna a vivere

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più famose in tutto il mondo, due personalità completamente diverse ed un amore folle che li tiene insieme.

La loro vita è h24 condivisa su Instagram con i loro fan che attivamente si appassionano alla routine di casa Ferragnez. Da questo grande amore, sono poi arrivati due bimbi meravigliosi, Leone e la piccola Vittoria.

Grazie alla serie disponibile su Amazon prime “The Ferragnez”, tutti i fan hanno avuto modo di conoscere molto della vita privata di una delle famiglie più famose in assoluto. Ogni episodio racchiude molti momenti importanti per il lavoro di Chiara, imprenditrice digitale e per la musica di Federico. Ad ogni modo oltre la serie, che ha avuto un grande successo, la coppia condivide molto della loro famiglia sui social, regalando a tutti momenti divertenti insieme a Leone e Vittoria. Come nella vita di tutti però, anche in quella dei Ferragnez arrivano i momenti complicati, come la malattia di Fedez che ha letteralmente sconvolto la famiglia.

Fedez e Chiara al parco con i bambini, si ritorna alla normalità

Per diversi giorni è calato il sipario sul profilo di Chiara ed anche di Federico e tutti i fan, abituati a seguire la coppia ogni giorno, si sono tanto preoccupati. Un messaggio di Fedez ha sconvolto tutti: “Ho una malattia e mi devo operare”. Dopo quel post, c’è stato silenzio stampa per giorni e tutti i follower hanno atteso con ansia novità sulla salute del cantante.

É stato successivamente proprio Fedez ha condividere con tutti la verità e cioè l’esistenza di un tumore che ha sconvolto la sua vita ma che grazie alla tempestività dell’intervento, è stato sconfitto. Situazioni come queste ti sconvolgono completamente, permettendo alla paura di prendere il sopravvento. Oggi Federico è tornato a casa e a piccoli passi sta tornando alla sua vita, partendo dalle storie condivise sui social che lo ritraggono insieme ai figli, felice e innamorato ed anche insieme con la moglie al parco a Milano mentre respira a pieni polmoni, grato alla vita, il bene più prezioso.

