Ilary Blasi nel mirino assieme agli autori dell’Isola. La conduttrice protesta: “è tutto un circo”

Ilary Blasi nel mirino assieme agli autori dell’Isola dei Famosi: le accuse di Floriana Secondi non lasciano scampo alla conduttrice

Quest’anno, all’Isola dei Famosi, c’è una concorrente in particolare che non sembra disposta a lasciarne passare una ai suoi compagni. Stiamo parlando di Floriana Secondi, la naufraga in coppia con Clemente Russo che, come anticipato da Ilary Blasi all’inizio della puntata odierna, non avrebbe affatto digerito la nomination della scorsa settimana.

La Secondi, infatti, è finita al televoto a causa della coppia di leader Carmen Di Pietro e Alessandro, che in realtà avrebbero voluto mandare in nomination esclusivamente Clemente Russo. Floriana, che ha reagito molto male alla decisione presa dai compagni, non ha mancato di lamentarsi per tutta la settimana.

Ilary Blasi, durante la diretta di quest’oggi, ha mostrato al pubblico un contributo riassuntivo di quanto detto da Floriana negli scorsi giorni, per poi interpellare direttamente la naufraga. Nel giro di pochi secondi, tra la concorrente e la presentatrice sono volate parole di fuoco.

Ilary Blasi nel mirino assieme agli autori dell’Isola: le accuse al veleno di Floriana Secondi

Il contributo riassuntivo mandato in onda dagli autori dell’Isola non è affatto andato giù a Floriana Secondi. La concorrente, con il dente avvelenato, non ha mancato di rimproverare Ilary Blasi per aver trasmesso al pubblico a casa una versione completamente distorta rispetto al reale svolgimento dei fatti.

“Non ce l’ho con i cameramen, ma la storia non è così come è stata montata“, ha esordito la Secondi, dopo aver elogiato l’immane lavoro che tutta la troupe dell’Isola da sempre svolge dietro le quinte. Secondo la naufraga, le parti che sono state mandate in onda sono state impropriamente estrapolate da un discorso più ampio, il cui significato era completamente diverso.

La padrona di casa, dopo aver lasciato parlare la concorrente, non ha mancato di rivolgersi a lei con una punta di stizza. Oltre a difendere l’operato della sua squadra – che avrebbe semplicemente raccolto i punti essenziali del discorso di Floriana -, la Blasi le ha anche lanciato una frecciatina bella e buona.

“Carmen è sempre andata in nomination e non ha mai fatto tutto ‘sto circo!“, ha chiosato la conduttrice, spegnendo definitivamente la polemica con la naufraga. A quanto sembra, Ilary non è disposta a tollerare nessun tipo di accusa nei confronti della troupe del suo programma.