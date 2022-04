Jasmine Carrisi, lo scherzo sui social finisce male: interviene mamma Loredana

Jasmine Carrisi scherza sui social ma qualcosa non va come dovrebbe. Interviene mamma Loredana.

Nonostante la giovane età, Jasmine Carrisi ha raccolto e consolidato nel tempo la sua fetta di pubblico che la segue sui social ma anche nel suo percorso lavorativo che tende verso la musica. Non c’è da stupirsi, visto che la bella 21enne sia la figlia dell’amatissimo Al Bano e la musica per lei non poteva che essere il suo pane quotidiano.

Nei mesi precedenti infatti ha esternato ancora di più la sua passione incidendo l’ultimo singolo che ha ricevuto i complimenti dei fans. Con oltre 100 mila followers, per Jasmine non è sempre tutto rose e fiore, anzi la giovane più volte si è dovuta interfacciare una realtà molto critica – gratuitamente – nei suoi confronti.

Jasmine Carrisi, lo scherzo mal riuscito: interviene mamma Loredana

Come ogni persone delle sua età, la giovane Carrisi trascorre molto tempo sui social dove peraltro condivide ogni suo stato d’animo proponendo sempre video o foto ce ne sublimano la bellezza. Ecco che in un suo post la stessa appare prima senza trucco, poi con make up. Ovviamente con la sua freschezza anche senza trucco va benissimo.

Ed è questo che trapela dai commenti a lei rivolti e a cui lei quando capita risponde ringraziando. Ma non è sempre così semplice: la figlia di Al Bano infatti spesso viene attaccata sui social con commenti privi di logica ma che sicuramente non lasciano indifferente la 21enne.

Sarà mica per questo che aveva pubblicato un video nel quale in segno di scongiuro cercava di rimuovere le energie negative? Ovvio che il contenuto del video fosse scherzoso ma non tutti ne hanno colto – come sempre accade – l’ironia. Non sono mancati infatti i commenti negativi atti ad offendere, affermando ancora una volta come la stessa sia troppo rifatta nonostante la giovane età.

Al post interviene mamma Loredana per ringraziare chi spende belle parole per la figlia e lasciando a Jasmine dei cuoricini come emoji. Insomma, la carta più vincente che la Lecciso potesse utilizzare è l’indifferenza.