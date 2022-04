Luciana Littizzetto, il VIDEO inaspettato che sorprende tutti

Luciana Littizzetto pubblica a sorpresa un video sul suo profilo Instagram che lascia tutti senza parole. Una reazione incredibile

Luciana Littizzetto, comica, attrice e scrittrice, è tra le donne più famose e più amate della televisione italiana. Negli anni si è fatta conoscere ed apprezzare da tutti. Il suo stile unico e irriverente da sempre è in grado di conquistare il pubblico e tenerlo incollato allo schermo.

Tutti conoscono ed amano la sua ironia volutamente ineducata, graffiante e incisiva. Luciana Littizzetto non risparmia niente e nessuno nei suoi taglienti ed esilaranti monologhi. Negli anni l’abbiamo vista sempre più spesso in televisione, prendere parte a numerosi programmi diversi. Come tutti sappiamo, da moltissimo tempo la comica fa coppia fissa con il collega ed amico Fabio Fazio; ad ogni puntata del programma Che Tempo Che Fa, da lui condotto, uno spazio è sempre riservato a Luciana che si occupa di trattare i temi più disparati sempre con una grande dose di ironia. Il pubblico la ama tantissimo e nei momenti a lei riservati all’interno della trasmissione, vengono raggiunti elevatissimi picchi di share.

Luciana Littizzetto e il video che sorprende tutti. Quello che accade è del tutto inaspettato

Luciana Littizzetto utilizza molto spesso i social, in particolare Instagram, che usa per tenersi sempre in contatto con i suoi fan e per tenerli aggiornati riguardo quello che le accade. Foto della sua vita quotidiana ma non solo, anche tantissimi video divertenti.

E’ il caso del video postato un paio di giorni fa, che riprende una bambina intenta a cantare durante i festeggiamenti per il suo compleanno. Nell’emettere l’ultimo acuto alla bambina viene fuori un piccolo ruttino che scatena le risate di tutti. Luciana ha trovato divertentissimo questo video che ha deciso di condividere con il suo pubblico, postandolo su Instagram accompagnato dalla descrizione “Interferenze“. I fan hanno apprezzato moltissimo il divertente contenuto.