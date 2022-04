“Matrimonio a prima vista. E poi… 8”, arriva la svolta per una coppia: neppure gli esperti ci credono. SPOILER

Stasera su Real Time andrà in onda la finalissima di stagione dopo 6 mesi dalla scelta di fronte agli esperti. Ecco come è andata a finire.

Come in ogni stagione del docureality di Discovery-Real Time, anche in quella in corso il pubblico a casa non ha potuto fare a mano che tifare per le coppie in gara convolate a nozze con perfetti sconosciuti sulla base di accoppiamenti mirati fatti da esperti psicologi e life coach.

La stagione 8 stasera vedrà la sua conclusione finale tramessa da Real Time in prima serata alle 21.20. Possiamo però anticiparvi un piccolo spoiler sulle tre coppie in ballo, ovvero che due su tre si tireranno indietro trascorso il periodo di prova dei sei mesi successivi alle nozze.

Gli unici a salvarsi saranno solo Antonio Quarta e Giorgia Rosati, che però daranno una risposta molto ambigua agli esperti di fronte a loro nella sala.

Antonio e Giorgia 6 mesi dopo, il loro è un “SI’” ma con riserva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Ebbene sì, anche le favole a lieto fine possono finire, così come quelle di Giorgia e Gianluca e Mattia e Cristina.

Hanno scelto di proseguire il matrimonio i due ragazzi più frizzanti del gruppo che hanno però dimostrato molte riserve nel corso del programma, tanto che anche Nada ha parlato della loro storia come “un’esperienza per integrazioni successive”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Da brividi”, Francesca Fialdini ammalia come un angelo bianco

Nata come amicizia pian piano i due si sono incontrati e hanno fatto squadra inserendosi a pieno titolo nella vita e nella famiglia dell’altro. Quel che è certo e che però stasera i due riveleranno agli esperti che dopo sei mesi continuano a stare insieme ma a distanza visto che Antonio lavora a Castrì di Lecce nel maneggio di famiglia, mentre Giorgia a Rieti come tecnico di circolazione extra corporea.

Una relazione a distanza che non ha trovato ancora un punto di incontro ma che entrambi vogliono portare avanti visto che il rispetto reciproco è tantissimo. La sorpresa di fronte a tale dichiarazione è stata tale per cui in puntata Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto cercheranno di far trovare a tutti e due una maniera di venire a patti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Stephanie di Monaco, dagli amori tormenti alla grande felicità. Retroscena sorprendente

Sia Antonio che Giorgia però si sentono al momento felici di questa cosa e di come sta andando la storia. Relazione che vivono però ancora come un fidanzamento più che un matrimonio, molto distante dall’ottica per cui è pensato lo stesso format.