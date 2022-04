Miriana Trevisan ha da poco condiviso un’immagine che ha sciolto il suo pubblico social: è arrivato anche il dolcissimo commento di Pago

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha indubbiamente permesso al pubblico che segue Miriana Trevisan da sempre di conoscerla anche negli aspetti più intimi della sua persona. La showgirl, che si è rivelata una donna dolcissima e altrettanto agguerrita, ha persino tentato di trovare l’amore all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’avvicinamento a Nicola Pisu prima e a Biagio D’Anelli poi non ha tuttavia sortito gli effetti sperati. La Trevisan, disillusa e amareggiata per come siano andate a finire le cose, si sta attualmente concentrando sul suo unico grande amore: il figlio Nicola.

Nell’ultimo post che la showgirl ha diffuso mediante Instagram, mamma e figlio sembrano davvero il ritratto della felicità. Questo meraviglioso quadretto familiare non poteva non includere anche l’ex marito Pago, che ha deciso di intervenire sotto allo scatto con un commento a dir poco commovente.

“Siete meravigliosi”, Miriana Trevisan e la famiglia riunita: il commento di Pago è commovente

Nonostante il rapporto con Biagio D’Anelli non si sia evoluto come entrambi avrebbero sperato, Miriana Trevisan non sembra affatto essersi persa d’animo. All’opposto, la splendida showgirl sta approfittando di questo rientro alla normalità per godersi i suoi affetti più cari. Primo fra tutti, il figlio Nicola Settembre.

Frutto dell’amore con l’ex marito Pago, il bambino sembra essere la sola e unica preoccupazione di mamma Miriana. “La pace è come un caldo abbraccio tra madre e figlio“: questa la didascalia che accompagna il recente post, in cui la Trevisan stringe Nicola in un abbraccio a dir poco commovente.

“Siete meravigliosi“, ha scritto un utente sotto al post, e non è stato affatto il solo. Tra i commenti, infatti, balza all’occhio proprio quello del cantante Pago, a cui Miriana ha più volte confermato di essere ancora molto affezionata. Attraverso la semplice emoticon di un cuoricino, l’ex marito della Trevisan ha lasciato trapelare tutto l’amore che nutre verso la propria famiglia.

Sono moltissimi, a questo proposito, i fan che sperano in un ritorno di fiamma tra Pago e Miriana. Un ritorno di fiamma pressoché impossibile, in realtà, in quanto i due hanno più volte confermato che il sentimento che li lega è un sentimento di puro e semplice affetto.