L’amata Nunzia De Girolamo ha dato il meglio di sé. “Anche in ordine inverso”, suggeriranno i telespettatori. Non credono ai loro occhi.

Prima di iniziare una nuova puntata di “Ciao Maschio“, la conduttrice partenopea ha voluto cimentarsi in un spettacolo riservato soltanto ai presenti nel dietro le quinte dello show su Rai Uno. Per l’ex politica, Nunzia De Girolamo, la seconda serata di ieri, sabato 9 aprile, pare sia ora destinata a restare una delle puntate più “sensazionali” di tutto il suo, finora sperimentato, repertorio.

Da ormai due annualità orgogliosamente al timone di “Ciao Maschio“, la conduttrice ha in realtà firmato il suo esordio sul piccolo schermo soltanto quattro anni fa. E nel ruolo di opinionista per “Non E’ L’Arena“. Dopo questa breve avventura su La 7 destinata poi a trasformasi su “Piazzapulita“, Nunzia ha preso successivamente parte al movimentato reality di “Ballando Con Le Stelle”, condotto da Milly Carlucci. Da quel momento in poi, la sua popolarità, si è dimostrata in costante ascesa.

“Uè…” Nunzia De Girolamo quello che fa dietro le quinte è indicibile – VIDEO

