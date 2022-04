Pasqua 2022 è alle porte, oggi vogliamo spoilerarti le tendenze del periodo. Non puoi farti trovare impreparato, devi essere pronto al divertimento.

Finalmente qualche giorno di vacanza e di relax, Pasqua 2022 è alle porte, manca davvero poco e bisogna viaggiare. La parola d’ordine è divertimento consapevole, con le dovute accortezze contro il covid-19 che ha perso la sua virulenza ma non la sua diffusione, devi essere pronto a tutto.

Con questi tre trend vivrai un viaggio bellissimo in compagnia delle persone che più ami. Ti aspettano giorni spensierati e ricchi di felicità, comincia a preparare le valige perché non puoi tardare.

Le tendenze di Pasqua 2022, impossibile farne a meno

Fatta eccezione per un pò di maltempo, le vacanze di Pasqua 2022 saranno bellissime. In questo periodo è possibile visitare moltissime città italiane e non, finalmente dopo 2 anni di chiusure a causa del covid-19 il turismo riparte e le strutture ricettive sono prontissime ad accogliere milioni di visitatori. Tra le città più in voga del periodo c’è Napoli, che fa da fiore all’occhiello alla Campania.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Estate in Val Passiria: 3 consigli per una vacanza al top

Quali sono i trend per le vacanze di Pasqua 2022? Oltre alla voglia di scoprire le bellezze architettoniche c’è anche voglia di relax, quindi mare e montagna sono in cima alla classifica. La voglia di respirare aria fresca e salutare accomuna un po’ tutti.

Quest’anno di gran moda sono i campeggi. Per questa attività da svolgere completamente all’aria aperta le mete più gettonate sono la Toscana e l’Emilia Romagna. Vivere a contatto con la natura sarà un momento magico e spensierato.

Di notevole interesse sono anche i parchi divertimento, un must soprattutto per i bambini. Come di consueto, in Italia, i parchi più all’avanguardia e preferiti sono Gardaland o Mirabilandia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Una vacanza in bicicletta: come organizzare il mood del momento

Per quanto la natura sia gettonata alcuni voglio il comfort più totale, migliaia di italiani non badano a spese ma hanno preferito una vacanza lussuosa e piena di divertimento. Tra le città italiane più adatte a questo genere di weekend troviamo Venezia, Roma e Firenze.